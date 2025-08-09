鰹だしをベースに豚、昆布、鯛、ホタテの旨み！ローソン「麺舞　杉のや監修　冷し魚介豚骨みそラーメン」

ローソンは、「ニッポン全国！マチのハッピー大作戦」と題して、各地のソウルフードとコラボした“ご当地からあげクン”やご当地食材を使用した商品を北海道、東北、関東、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州の7つの地域ごとに発売します。

ローソン「麺舞 杉のや監修 冷し魚介豚骨みそラーメン」

発売日 ：2025年8月12日(火)

税込価格：697円

販売店舗：東北地区のローソン店舗(1,172店：2025年6月末時点)

ローソンは、「ニッポン全国！マチのハッピー大作戦」と題して、各地のソウルフードとコラボした“ご当地からあげクン”やご当地食材を使用した商品を北海道、東北、関東、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州の7つの地域ごとに発売。

東北地区のローソン店舗(1,172店：2025年6月末時点)では、『ヤガイ監修 からあげクン おやつカルパス味』を始め、山形名産のだだちゃ豆を使用した『殿様のだだちゃ豆おにぎり』など計8品が登場！

今回は、ローソン「麺舞 杉のや監修 冷し魚介豚骨みそラーメン」を紹介☆

ローソン「麺舞 杉のや監修 冷し魚介豚骨みそラーメン」は鯛だしラーメンが有名な宮城県名取市の「麺舞 杉のや」が監修。

ローソン限定の魚介豚骨みそ味のラーメンです。

鰹だしをベースに豚、昆布、鯛、ホタテの旨みを加えています。

焼き豚を3枚トッピングし、もやし、メンマ、ネギを添えた、魚介豚骨の旨味が特長の、夏にぴったりの冷たい麺です。

