醤油と出汁香る！ローソン「【まちかど厨房】おにぎり　奥州いわいどりチキンカツ(甘タレ醤油)」

ローソンは、「ニッポン全国！マチのハッピー大作戦」と題して、各地のソウルフードとコラボした“ご当地からあげクン”やご当地食材を使用した商品を北海道、東北、関東、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州の7つの地域ごとに発売します。

ローソン「【まちかど厨房】おにぎり 奥州いわいどりチキンカツ(甘タレ醤油)」

発売日 ：2025年8月12日(火)

税込価格：365円

販売店舗：東北地区のローソン店舗(1,172店：2025年6月末時点)

東北地区のローソン店舗(1,172店：2025年6月末時点)では、『ヤガイ監修 からあげクン おやつカルパス味』を始め、山形名産のだだちゃ豆を使用した『殿様のだだちゃ豆おにぎり』など計8品が登場！

今回は、ローソン「【まちかど厨房】おにぎり 奥州いわいどりチキンカツ(甘タレ醤油)」を紹介。

ローソン「【まちかど厨房】おにぎり 奥州いわいどりチキンカツ(甘タレ醤油)」は岩手県産の銘柄鶏「奥州いわいどり」をチキンカツにして、おにぎりの具材にしています。

醤油と出汁が香る、甘めのタレで味付けをしたチキンカツは、ご飯との相性抜群です！

カツは柔らかく、歯切れ良く仕上がっています。

※東北地区のまちかど厨房導入店(782店：2025年7月末時点)で発売します

