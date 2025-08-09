ごぼうや筍を合わせ、風味と食感が楽しめる！ローソン「山形牛めし」

ローソンは、「ニッポン全国！マチのハッピー大作戦」と題して、各地のソウルフードとコラボした“ご当地からあげクン”やご当地食材を使用した商品を北海道、東北、関東、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州の7つの地域ごとに発売します。

ローソン「山形牛めし」

発売日 ：2025年8月12日(火)

税込価格：711円

販売店舗：東北地区のローソン店舗(1,172店：2025年6月末時点)

ローソンは、「ニッポン全国！マチのハッピー大作戦」と題して、各地のソウルフードとコラボした“ご当地からあげクン”やご当地食材を使用した商品を北海道、東北、関東、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州の7つの地域ごとに発売。

東北地区のローソン店舗(1,172店：2025年6月末時点)では、『ヤガイ監修 からあげクン おやつカルパス味』を始め、山形名産のだだちゃ豆を使用した『殿様のだだちゃ豆おにぎり』など計8品が登場！

今回は、ローソン「山形牛めし」を紹介。

ローソン「山形牛めし」は山形県が世界に誇る高級食材「山形牛」。

この山形牛のバラ肉とそぼろ肉、2種類の異なる味わいを存分に楽しめるお弁当です。

ごぼうや筍を合わせ、風味と食感が楽しめます☆

味付けには、山形の老舗醤油醸造会社「丸十大屋」のだし醤油「味マルジュウ」を使用。

とことん山形産にこだわっています。

