濃厚な味わいが特長の「殿様のだだちゃ豆」使用！ローソン「殿様のだだちゃ豆おにぎり」

ローソン「殿様のだだちゃ豆おにぎり」

発売日 ：2025年8月12日(火)

税込価格：221円

販売店舗：東北地区のローソン店舗(1,172店：2025年6月末時点)

ローソンは、「ニッポン全国！マチのハッピー大作戦」と題して、各地のソウルフードとコラボした“ご当地からあげクン”やご当地食材を使用した商品を北海道、東北、関東、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州の7つの地域ごとに発売。

東北地区のローソン店舗(1,172店：2025年6月末時点)では、『ヤガイ監修 からあげクン おやつカルパス味』を始め、山形名産のだだちゃ豆を使用した『殿様のだだちゃ豆おにぎり』など計8品が登場！

今回は、ローソン「殿様のだだちゃ豆おにぎり」を紹介します。

ローソン「殿様のだだちゃ豆おにぎり」は甘み・旨味・香りが際立ち、濃厚な味わいが特長の山形県鶴岡地域で育てられた「殿様のだだちゃ豆」を使用したおにぎりです。

「殿様のだだちゃ豆」は、江戸時代に庄内藩の殿様が特別に好んだことからその名が付けられました。

