¤·¤ç¤¦¤¬¤¤¤¤¿»ÝÌ£¡ª¥í¡¼¥½¥ó¡Ö¥ä¥¬¥¤´Æ½¤¡¡¤«¤é¤¢¤²¥¯¥ó¡¡¤ª¤ä¤Ä¥«¥ë¥Ñ¥¹Ì£¡×
¥í¡¼¥½¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥óÁ´¹ñ¡ª¥Þ¥Á¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼ÂçºîÀï¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢³ÆÃÏ¤Î¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡È¤´ÅöÃÏ¤«¤é¤¢¤²¥¯¥ó¡É¤ä¤´ÅöÃÏ¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤òËÌ³¤Æ»¡¢ÅìËÌ¡¢´ØÅì¡¢Åì³¤¡¦ËÌÎ¦¡¢¶áµ¦¡¢Ãæ¹ñ¡¦»Í¹ñ¡¢¶å½£¤Î7¤Ä¤ÎÃÏ°è¤´¤È¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¥í¡¼¥½¥ó¡Ö¥ä¥¬¥¤´Æ½¤¡¡¤«¤é¤¢¤²¥¯¥ó¡¡¤ª¤ä¤Ä¥«¥ë¥Ñ¥¹Ì£¡×
È¯ÇäÆü¡¡¡§2025Ç¯8·î12Æü(²Ð)
ÀÇ¹þ²Á³Ê¡§268±ß
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§ÅìËÌÃÏ¶è¤Î¥í¡¼¥½¥óÅ¹ÊÞ(1,172Å¹¡§2025Ç¯6·îËö»þÅÀ)
¥í¡¼¥½¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥óÁ´¹ñ¡ª¥Þ¥Á¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼ÂçºîÀï¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢³ÆÃÏ¤Î¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡È¤´ÅöÃÏ¤«¤é¤¢¤²¥¯¥ó¡É¤ä¤´ÅöÃÏ¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤òËÌ³¤Æ»¡¢ÅìËÌ¡¢´ØÅì¡¢Åì³¤¡¦ËÌÎ¦¡¢¶áµ¦¡¢Ãæ¹ñ¡¦»Í¹ñ¡¢¶å½£¤Î7¤Ä¤ÎÃÏ°è¤´¤È¤ËÈ¯Çä¡£
ÅìËÌÃÏ¶è¤Î¥í¡¼¥½¥óÅ¹ÊÞ(1,172Å¹¡§2025Ç¯6·îËö»þÅÀ)¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥ä¥¬¥¤´Æ½¤¡¡¤«¤é¤¢¤²¥¯¥ó ¤ª¤ä¤Ä¥«¥ë¥Ñ¥¹Ì£¡Ù¤ò»Ï¤á¡¢»³·ÁÌ¾»º¤Î¤À¤À¤Á¤ãÆ¦¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡ØÅÂÍÍ¤Î¤À¤À¤Á¤ãÆ¦¤ª¤Ë¤®¤ê¡Ù¤Ê¤É·×8ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¡ª
º£²ó¤Ï¡¢¥í¡¼¥½¥ó¡Ö¥ä¥¬¥¤´Æ½¤¡¡¤«¤é¤¢¤²¥¯¥ó¡¡¤ª¤ä¤Ä¥«¥ë¥Ñ¥¹Ì£¡×¤ò¾Ò²ð¡£
¥í¡¼¥½¥ó¡Ö¥ä¥¬¥¤´Æ½¤¡¡¤«¤é¤¢¤²¥¯¥ó¡¡¤ª¤ä¤Ä¥«¥ë¥Ñ¥¹Ì£¡×¤Ï»³·Á¸©»³·Á»Ô¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¡¢ÅìËÌ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂÌ²Û»Ò¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¥ä¥¬¥¤¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¤«¤é¤¢¤²¥¯¥ó¤Ç¤¹¡£
¥ä¥¬¥¤¤Î´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¡Ö¤ª¤ä¤Ä¥«¥ë¥Ñ¥¹¡×¤Î¤³¤·¤ç¤¦¤¬¤¤¤¤¿»ÝÌ£¡¢¥¹¥â¡¼¥¯´¶¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤ò¤«¤é¤¢¤²¥¯¥ó¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ²ÈÆ±ÍÍ¡¢¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤âºÇÅ¬¤ÊÌ£ÉÕ¤±¤Ç¤¹¡£
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¤·¤ç¤¦¤¬¤¤¤¤¿»ÝÌ£¡ª¥í¡¼¥½¥ó¡Ö¥ä¥¬¥¤´Æ½¤¡¡¤«¤é¤¢¤²¥¯¥ó¡¡¤ª¤ä¤Ä¥«¥ë¥Ñ¥¹Ì£¡× appeared first on Dtimes.