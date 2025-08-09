オープニング主題歌「おジャ魔女でBAN2」も搭載！プレミアムバンダイ「Special Memorize も〜っと！おジャ魔女どれみ パララタップ」
「プレミアムバンダイ」では、2001年に放送された『も〜っと！おジャ魔女どれみ』より大人向けなりきり玩具「Special Memorize も〜っと！おジャ魔女どれみ パララタップ」の予約受付を2025年8月8日(金)16時に開始します。
プレミアムバンダイ「Special Memorize も〜っと！おジャ魔女どれみ パララタップ」
・価格 ：5,940円(税込)(送料・手数料別途)
・セット内容：パララタップ本体…1 指輪…1 ベルト…1
・商品サイズ：本体…W約6.0cm×H約6.7cm×D約3.7cm
指輪…W約2.1cm×H約1.7cm×D約3.1cm
(リング内径約1.7cm リング内周約5.3cm)
ベルト…全長約22.9cm
・商品素材 ：ABS・PC・PMMA・シリコン
・電池 ：LR44×3(付属)
※セットされている電池はテスト用です。
・予約期間 ：2025年8月8日(金)16時〜2025年10月14日(火)23時予定
・対象年齢 ：15才以上
・生産エリア：中国
・販売ルート：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」、他
・商品お届け：2026年3月予定
・発売元 ：バンダイ
「プレミアムバンダイ」では、2001年に放送された『も〜っと！おジャ魔女どれみ』より大人向けなりきり玩具「Special Memorize も〜っと！おジャ魔女どれみ パララタップ」の予約受付を2025年8月8日(金)16時に開始。
特長
2001年放送のアニメ『も〜っと！おジャ魔女どれみ』より、「パララタップ」をなりきり玩具仕様で商品化します。
本体は、金色メッキ加工を使用した豪華仕様。
作中のどれみたちと同様に腕に着けられる仕様になっていて、指輪も付属します。
振り子センサーを搭載しており、作中の登場シーンのように手をたたく動作で、お着替えメロディやポロンが出る効果音が流れます。
さらに、アニメ『も〜っと！おジャ魔女どれみ』のオープニング主題歌「おジャ魔女でBAN2」も搭載し、当時の懐かしい思い出がよみがえる充実感のある内容となっています。
(C)東映アニメーション
※最新の情報・詳細は商品販売ページを確認してください。
※準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。
※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。
※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。
※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。
※日本国外で販売する可能性があります。
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post オープニング主題歌「おジャ魔女でBAN2」も搭載！プレミアムバンダイ「Special Memorize も〜っと！おジャ魔女どれみ パララタップ」 appeared first on Dtimes.