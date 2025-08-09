和洋あわせて、100種類以上のスイーツ！ボルテックス

メディアでも取り上げられている、箸でないとつかめない「とろとろ」の食感をもつわらび餅を開発したボルテックスが、和洋あわせて、100種類以上のスイーツのOEM製造を開始。

お問い合わせいただいた先着10社にボルテックスが選んだ和洋商品の詰め合わせをプレゼントします。

■100万個以上を販売した「とろとろわらび餅」の他、こだわりのお菓子を製造

同社は、職人の手作業も含めて、丁寧に練り上げる「とろとろ食感」が特徴のわらび餅をはじめ、大福・お団子などの伝統的な和菓子からクリームわらび餅などの和洋のコラボレーション等、100種類以上のお菓子をつくることができるようになりました。

洋菓子もバスクチーズケーキや、スイートポテト、タルトやプリンなど幅広くつくることができ、その他焼き栗などを使った新しいメニューも常に開発をしています。

ブランドイメージやニーズに合わせた味付け、仕様のカスタムにも柔軟に対応します。

■先着10社に、人気商品5点セットをプレゼント

100種類以上の豊富な和菓子・洋菓子を味わっていただこうと、お問い合わせがきた先着10社に、人気の商品5点をプレゼントします。

次の新しいブランド構築や催事やイベントなどの限定商品などの参考にしていただけるよう厳選しています。

今までも、百貨店やホテル、有名ブランドにも採用されており、「シューイチ」や「ヒルナンデス」「ZIP!」でも取り上げられた人気商品や、ビュッフェとして人気のスイーツもつくることができています。

