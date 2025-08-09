日本代表選手もプレーするドイツ・ブンデスリーガ、DAZNが日本での放映権を獲得！入れ替えプレーオフも配信

日本人選手もプレーするドイツ・ブンデスリーガ。このほど、DAZN Japanが日本での放映権を取得した。

DAZNは、ブンデスリーガとの3年間の配信契約に合意し、日本時間23日（土）に開幕する2025-26シーズンから全試合を配信することが決定したと発表した。

また、リーグ開幕前に行われるシュトゥットガルト対バイエルンのドイツ・スーパーカップ、1部2部の入替プレーオフ戦も放送するとのこと。

■2025スーパーカップライブ配信スケジュール

8月17日（日）

・シュトゥットガルトvs バイエルン・ミュンヘン（伊藤洋輝） 3:30キックオフ

■ブンデスリーガ2025/26シーズン 主な日本人選手所属チーム開幕節ライブ配信スケジュール

8月23日（土）

・バイエルン（伊藤洋輝） vs ライプツィヒ 3:30キックオフ

・レヴァークーゼン vs ホッフェンハイム（町田浩樹） 22:30キックオフ

・フライブルク（鈴木唯人） vs アウクスブルク 22:30キックオフ

・フランクフルト（堂安律） vs ブレーメン 22:30キックオフ

8月24日（日）

・ザンクト・パウリ（藤田譲瑠チマ） vs ドルトムント 1:30キックオフ

・マインツ（佐野海舟、川粼颯太） vs ケルン 22:30キックオフ

８月25日（月）

・ボルシアMG（町野修斗、福田師王） vs ハンブルガーSV 0:30キックオフ

「国内で全試合を見られるのはDAZN」のみだそう。

また、ドイツでのプレー経験がある内田篤人氏や細貝萌氏らが試合解説を担当するとのこと。