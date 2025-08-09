¡Ø¥¤¥«¥²¡¼¥à¡Ù¤ÇÇ¥ÉØÌò¤ò±é¤¸¤¿¥Á¥ç¡¦¥æ¥ê¡¢²Î¼ê³èÆ°¤âÂçÀ®¸ù¡ª¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¸ø³«¡ÖÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¡Ä¡×
²Î¼ê·ó½÷Í¥¤Î¥Á¥ç¡¦¥æ¥ê¤¬¡¢2½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯³èÆ°¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Á¥ç¡¦¥æ¥ê¡¢¡Ø¥¤¥«¥²¡¼¥à¡Ù»£±Æ¸½¾ìSHOT
¥Á¥ç¡¦¥æ¥ê¤Ï8·î6Æü¡¢¸ø¼°SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢3rd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØEpisode 25¡Ù¤Î²»³ÚÈÖÁÈ½Ð±é¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢Mnet¡ØM COUNTDOWN¡Ù¡¢KBS2¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥¯¡Ù¡¢MBC¡Ø¥·¥ç¡¼¡ªK-POP¤ÎÃæ¿´¡Ù¤Ê¤É¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥À¥Ö¥ë¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡Öfarewell for now¡ª¡×¤È¡ÖGrowls and Purrs¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¤¹¤ëÍÍ»Ò¤«¤é¡¢³Ú²°¤Ç¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¯°¦¤é¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¯»Ñ¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯ÅöÆü¤Ë¤Ï¡¢¾ðÇ®Åª¤Ë¥â¥Ë¥¿¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤ËÎ×¤ß¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸«¤»¤ë¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢´î¤Ó¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò½ª¤¨¤¿¥Á¥ç¡¦¥æ¥ê¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢Âç¤¤Ê»³¤ò±Û¤¨¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡ÖGLASSY¡Ê¥Á¥ç¡¦¥æ¥ê¤Î¸ø¼°¥Õ¥¡¥óÌ¾¡Ë¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Ä«¤«¤éÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤â´¶Æ°¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿³Ú²°¤Ç¤Ï¡¢ÆÉ½ñ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÂæËÜ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶õ¤»þ´Ö¤âÍ¸ú¤Ë³èÍÑ¡£¶¦¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¥Ð¥ó¥É¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÄ¾ÀÜ´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢À¿¼Â¤Ê»ÑÀª¤â¸«¤»¤¿¡£
ËÜÈÖÁ°¤Ë¤Ï½¸Ãæ¤·¤Æ½àÈ÷¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê°ìÌÌ¤â³À´Ö¸«¤»¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä¶¦±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤È¤âµ¤¤µ¤¯¤Ë¸òÎ®¤·¡¢¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÌÀ¤ë¤¯À¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
ºÇ½ª½Ð±é¤òÌµ»ö¤Ë½ª¤¨¤¿¥Á¥ç¡¦¥æ¥ê¤Ï¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤¬¤è¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¥»¥Ã¥È¤â¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Î¥»¥Ã¥È¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö³èÆ°´ü´Ö¤¬Ã»¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¾¯¤·¿´»Ä¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤ÆºÇ¸å¤Þ¤ÇÌµ»ö¤Ë½ª¤¨¤é¤ì¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¼¡¤Î³èÆ°¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ°§»¢¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Á¥ç¡¦¥æ¥ê¤Ïº£¸å¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç¡È¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥À¡¼¡É¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤À¡£
¡þ¥Á¥ç¡¦¥æ¥ê ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2001Ç¯10·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2017Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë³Ø¹»¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÀË¤·¤¯¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤ÏÁª¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Stone Music¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ç9¥«·î´ÖÎý½¬À¸´ü´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¸å¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØPRODUCE 48¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢IZ*ONE¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÏStone Music¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È´Þ¤à»öÌ³½ê¤¬°ì¤Ä¤ËÅý¹ç¤µ¤ì¤¿¿·µ¬¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖWAKEONE¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡×¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2021Ç¯10·î¡¢1st¥·¥ó¥°¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGLASSY¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£