¶â»Ò·ÃÈþ»á¡ÖÊì¤ÏÎÔ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î´Ö¡¢»Å»ö¤ò´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡Ä¡×É×¤ÈÂ©»Ò¤ÎàÃËÆó¿ÍÎ¹á¤òÊó¹ð
¡¡¸µ½°±¡µÄ°÷¤Î¶â»Ò·ÃÈþ»á¤¬£¸Æü¿¼Ìë¤Ë¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£É×¤Ç¸µ½°±¡µÄ°÷¤ÎµÜºê¸¬²ð»á¤ÈÂ©»Ò¤¬£²¿ÍÎ¹¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¶â»Ò»á¤Ï¤Þ¤º¡Öº£Æü¤ÏÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÈÖÁÈ¼ýÏ¿¤Ç¤·¤¿¡£ÊüÁ÷Æü¾ðÊó¤Ï¤Þ¤¿¸åÆü¡×¤È¡¢Âçºå¡¦ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤Ç»Å»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Öº£Ä«¡¢Âçºå¤Þ¤Ç¤ÏÂ©»Ò¤â°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºòÆü¤«¤éÊ¡²¬¤Ë½ÐÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿µÜºê¤µ¤ó¤È¿·Âçºå±Ø¤Ç¤ª¤Á¤¢¤¤¡¢¤½¤Î¸åÂ©»Ò¤ÏµÜºê¤µ¤ó¤È»Í¹ñ¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤«¤é¿ôÆü´Ö¡¢ÃËÆó¿ÍÎ¹¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢É×¤ÈÂ©»Ò¤¬»Í¹ñ¤ËÎ¹¹Ô¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤È¹ðÇò¡£¡ÖÊì¤ÏÎÔ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î´Ö¡¢»Å»ö¤ò´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¶â»Ò»á¼«¿È¤Ï»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢¡ÖÌÀÆü¤âÂçºå¤Ç¡¢ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¥µ¥¿¥Ç¡¼¡¡£Ì£É£Ö£Å¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹¡¡¥¸¥°¥¶¥°¡Ù¡Ê£±£±¡§£µ£µ¡Á£±£³¡§£³£°¡Ë¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡×¤È£Ð£Ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£