台湾発のスマホアクセサリーブランド「RHINOSHIELD（ライノシールド）」は、「hololive（ホロライブ）」とのコラボ企画第2弾「ホロナツパラダイス」シリーズとして、スマホケースなどを発売した。期間限定の特典も用意される。特典が提供される期間は27日18時まで。

今回のコラボ商品では、ときのそら、ロボ子さん、AZKi、さくらみこ、星街すいせい、桃鈴ねね、獅白ぼたん、森カリオペ、一伊那尓栖、IRyS、オーロ・クロニー、ハコス・ベールズの12名のコラボ商品が用意される。

コラボ商品の内容は、スマホケースが同社のAirX、SolidXなどに対応し、iPhoneやAndroidの幅広い機種で利用できる。価格はMagSafe対応モデルが6880円～、標準モデルが4380円～。

スマホケース（各VTuber 全1デザイン）

MagSafe対応のマグネット式ウォーターボトル「AquaStand」からは、ステンレス（L）700ml、トライタン（L）800ml、ステンレス（M）480mlが用意される。

AquaStand MagSafe対応ボトル（各VTuber 全1デザイン）

MagSafe対応360度回転デザインのスマホリング「GRIP O」のコラボデザインモデルが用意される。

GRIP O MagSafe対応スマホリング（各VTuber 全1デザイン）

VTuberシリーズ商品の購入金額に応じて貰える数量限定の購入特典が2種類用意される。1万円以上の購入ではたとえば、桃鈴ねね、獅白ぼたん、森カリオペ、一伊那尓栖の限定アクリルスタンドがいずれか1つプレゼントされる。

1万9999円以上の購入ではたとえば、桃鈴ねね、獅白ぼたん、森カリオペ、一伊那尓栖の限定アクリルスタンド全3種フルセット＋限定マルチエコトートバッグ＋特典カードがプレゼントされる。

まとめ割特典として、VTuberスマホケース＋AquaStand (MagSafe対応) セット購入で、AquaStandが30％オフになるなどの特典が用意される。また、合計5000円以上の注文で送料1280円が無料となる。

「hololive（ホロライブ）」は、カバーが運営するVTuber事務所。「ホロライブインドネシア」や「ホロライブEnglish」などはYouTubeで合計約7000万人以上のファンがいるという。