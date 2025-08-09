ÃæÂ¼·ÉÅÍ¤Ï³«Ëë£²ÆüÁ°¤â¡Ö¹ÔÊýÉÔÌÀ¡×¤ÈÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡¡£Ó¥é¥ó¥¹¤Ï»ÄÎ±¶¯Ä´¤â¡Ö¾õ¶·¤Ï¿¼¹ï¡×
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹£²Éô¤Ë¹ß³Ê¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤ÎÆüËÜÂåÉ½£Æ£×ÃæÂ¼·ÉÅÍ¡Ê£²£µ¡Ë¤ÎÆ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòµ¨£±Éô¥ê¡¼¥°¤Ç£±£±ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿ÃæÂ¼¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¡Ê£··î¡Ë¤Ë»²²Ã¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¯¥é¥ÖÂ¦¤Ï¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿°ìÊý¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÃæÂ¼¤¬¥Á¡¼¥à³°¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÊóÆ»¡£¤µ¤é¤ËÃæÂ¼¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤«¤é£Ó¥é¥ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÅê¹Æ¤òºï½ü¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¯¥é¥Ö¤È·èÊÌ¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Æ£ï£ï£ô£â£á£ì£ì¡¦£æ£ò¡×¤Ï¡Ö¥é¥ó¥¹¤ÎÁª¼ê¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤Ç¡Ö¤³¤Î²Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¹ß³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥¸¥ã¥ó¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¦¥«¥¤¥è²ñÄ¹¤ÏÃæÂ¼¤òÊü½Ð¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ï²¼Éô¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤Ï»ÄÎ±¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£Èà¤Ï·ãÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡£Ó¥é¥ó¥¹¤Ï£±£±Æü¤Ë£²Éô³«ËëÀï¤ËÎ×¤à¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¾õ¶·¤Ï¿¼¹ï¤À¡×¤È¤·¡Ö³«ËëÀï¤òÁ°¤Ë¡Ø¥Ê¥«¡Ù¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È¹çÎ®¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤µ¤é¤Ë°¤¤¤³¤È¤Ë¥¯¥é¥Ö·Ð±Ä¿Ø¤Ë¤â¤½¤ì°Ê¾å¤Î¾ðÊó¤ò°ìÀÚÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÃæÂ¼¤Ë¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹£±Éô¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤ä¥Ë¡¼¥¹¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë£±Éô¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤¬³ÍÆÀ¤Ø¤Î¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£