「40までにしたい10のこと」慶司（庄司浩平）、おでこキス・名前呼び・「おいで」…積極アプローチが悶絶級「キュン攻撃連発」「間違いなく神回」
【モデルプレス＝2025/08/09】俳優の風間俊介が主演を務めるテレビ東京系「40までにしたい10のこと」（毎週金曜深夜24時12分〜※この日は24時27分〜）の第6話が、8日に放送された。俳優の庄司浩平演じる田中慶司の積極的な振る舞いに反響が集まっている。＜※ネタバレあり＞
40歳目前の上司・十条雀（風間）が、10歳年下の部下・田中慶司（庄司浩平）と秘密の「やりたいことリスト」を一緒に叶えていくリーマンBL。年上受け×年下攻めの構図を中心に甘く切ない恋愛模様を描いた物語を連続ドラマ化する。
太ったことを気にする雀を、スカッシュへ誘った慶司。ラリーが続けば、雀の「40までにしたい10のこと」リストの「デパ地下のケーキ全制覇」を実行しようと約束した。全力で楽しみながら、見事に20回のラリーを成功させた2人。すると、慶司は力尽きて座り込む雀を「よく頑張りました」と褒め、頭を撫でた。
それから2人は「デパ地下のケーキ全制覇」を実行するため、ケーキを買って雀の家へ。テーブルに並べたケーキを1種類ずつ仲良く味わい、穏やかな時間を過ごした。そんな中、慶司が「おいで」と雀を隣に座らせ、不意に抱きしめる。静かにメガネを外し「誘ってくれて嬉しい」と伝えると「そんなつもりじゃ…」と言葉に詰まる雀に「じゃあ何？ケーキだけのつもりだった？」と質問。そのまま雀と視線を重ね、おでこに優しくキスをした。
突然の出来事に驚いて固まる雀。一方、慶司は「今日はここまでにしとく、それ目的と思われたくないから」と伝え、ケーキの続きを食べ始めた。帰り際、慶司は雀のことを初めて「雀さん」と下の名前で呼び、頭にポンと触れて去って行った。
頭ポンポンや「おいで」、ハグ、おでこにキス、“名前呼び”と奥手な雀に積極的にモーションをかけた慶司。視聴者からは「キュン攻撃連発」「見惚れた」「『おいで』『雀さん』の破壊力すごい」「間違いなく神回」「メガネ外す慶司さんがセクシーすぎる」「濃密な30分だった」と反響が相次いでいる。（modelpress編集部）
情報：テレビ東京系
【Not Sponsored 記事】
◆風間俊介主演「40までにしたい10のこと」
◆雀（風間俊介）、慶司（庄司浩平）を家へ誘う
◆慶司（庄司浩平）の振る舞いに視聴者悶絶
