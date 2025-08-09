「DOPE」陣内（中村倫也）の妻殺害した真犯人判明「近くにいすぎ」「操られてない？」“違和感”にも考察集まる
【モデルプレス＝2025/08/09】King ＆ Princeの高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）と俳優の中村倫也がW主演を務めるTBS系金曜ドラマ「DOPE 麻薬取締部特捜課」（毎週金曜よる10時〜）の第6話が、8日に放送された。真犯人が判明し、反響が寄せられている。＜※ネタバレあり＞
【写真】】「DOPE」陣内（中村倫也）が追っていた衝撃の真犯人
本作は、正反対のバディが新型ドラッグ【DOPE】に挑む、麻取アクション・エンターテインメント。突然麻薬取締部特殊捜査課、通称「特捜課」に異動することになった新人の麻薬取締官・才木優人を高橋、常識はずれで型破りな言動が目立つ才木の教育係・陣内鉄平を中村が演じる。
7年前、妻の陣内香織（入山法子）を殺害され、真犯人への強い憎しみをあらわにしていた陣内。香織の死に関係する人物について謎の男・ジウ（井浦新）から連絡を受けた陣内は関東仁龍会の久保の元へ。久保は、香織殺害の犯人として拘束され、自殺したとされる臼井と潜入現場で襲われたニコラスに関しては、自ら殺し屋の嘉賀に頼み、襲ったことを告白したが、香織のことについては認めなかった。
その後、嘉賀に頼んだことは、警視庁の本郷壮一（佐野和真）の指示があったからだと分かると、陣内は本郷を拉致。そこで聞き出したのは、香織を殺害したのは陣内の元同期である戸倉俊二（小池徹平）であることだった。戸倉は本郷とともに、香織が調べていた「五億円盗難事件」の関係者であることも明らかになった。
香織を殺害した真犯人が判明し、視聴者からは「残酷」「近くにいすぎ…」「衝撃」「予想つかなかった」など驚きの声が多数。一方で、久保のこと、本郷のことを陣内に教えていたのは全てジウからの電話だった。陣内はジウの思い通りに動かされているようにも見え「陣内さん操られてない？」「ジウは何なの」「ジウの思い通りの展開にしようとしてる気がする」「ジウの電話が違和感」「ジウは最初から全部知ってそう」など怪しむコメントも寄せられた。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】
【写真】】「DOPE」陣内（中村倫也）が追っていた衝撃の真犯人
◆高橋海人＆中村倫也W主演「DOPE 麻薬取締部特捜課」
本作は、正反対のバディが新型ドラッグ【DOPE】に挑む、麻取アクション・エンターテインメント。突然麻薬取締部特殊捜査課、通称「特捜課」に異動することになった新人の麻薬取締官・才木優人を高橋、常識はずれで型破りな言動が目立つ才木の教育係・陣内鉄平を中村が演じる。
◆「DOPE」陣内（中村倫也）の妻殺害した真犯人判明
7年前、妻の陣内香織（入山法子）を殺害され、真犯人への強い憎しみをあらわにしていた陣内。香織の死に関係する人物について謎の男・ジウ（井浦新）から連絡を受けた陣内は関東仁龍会の久保の元へ。久保は、香織殺害の犯人として拘束され、自殺したとされる臼井と潜入現場で襲われたニコラスに関しては、自ら殺し屋の嘉賀に頼み、襲ったことを告白したが、香織のことについては認めなかった。
その後、嘉賀に頼んだことは、警視庁の本郷壮一（佐野和真）の指示があったからだと分かると、陣内は本郷を拉致。そこで聞き出したのは、香織を殺害したのは陣内の元同期である戸倉俊二（小池徹平）であることだった。戸倉は本郷とともに、香織が調べていた「五億円盗難事件」の関係者であることも明らかになった。
香織を殺害した真犯人が判明し、視聴者からは「残酷」「近くにいすぎ…」「衝撃」「予想つかなかった」など驚きの声が多数。一方で、久保のこと、本郷のことを陣内に教えていたのは全てジウからの電話だった。陣内はジウの思い通りに動かされているようにも見え「陣内さん操られてない？」「ジウは何なの」「ジウの思い通りの展開にしようとしてる気がする」「ジウの電話が違和感」「ジウは最初から全部知ってそう」など怪しむコメントも寄せられた。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】