「グラスハート」宮崎優、「面白くて。1人で回せてすごい」と思った女優のラジオ
Netflix配信ドラマ「グラスハート」で脚光を浴びる女優の宮崎優（24歳）が、8月8日に放送されたラジオ番組「TENBLANKのオールナイトニッポン」（ニッポン放送）に、佐藤健らと共に出演。「面白くて。1人で回せてすごい」と思いながら聴いていた女優のラジオについて語った。
Netflix配信ドラマ「グラスハート」の中で、“TENBLANK”というバンドを演じている佐藤健、宮崎優、町田啓太、志尊淳がパーソナリティとして番組に出演。
宮崎優を含む他のメンバーは各々、「オールナイトニッポン」や他のラジオに出演したことがあるが、佐藤健によると「うちのヒロインが『オールナイトニッポン』にビビってます」と初めてのラジオで緊張しているという。
宮崎はラジオを寝る前に聴いていたそうで、「女優さんの（ラジオ）。あの、伊藤沙莉さんとか。面白くて。なんか皆さんとも仲良くて、1人で回せてすごいなと思いました」と話し、今後ひとりでも挑戦したいと語った。
