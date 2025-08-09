彼女と夏休みが合わなかったとき、自重したい行動９パターン
せっかくの夏休み、彼女といっぱい思い出をつくりたいところですが、仕事や学校の事情によっては、休暇のタイミングが合わないこともあるかもしれません。一緒に過ごすことができないのは仕方がないにしても、どんな配慮が求められているのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「彼女と夏休みが合わなかったとき、自重したい行動」をご紹介します。
【１】彼女抜きで花火大会に行く
「羨ましすぎ！それはないよと思いました」（20代女性）というように、夏の風物詩である花火大会に、彼女を置いて行くのは酷かもしれません。一緒に行けないのであれば、今年は我慢してはいかがでしょうか。
【２】深夜までクラブやバーに入り浸る
「お酒も入っているし、何かが起こってもおかしくないですよね」（20代女性）というように、夏休みだからと次の日を気にせず飲んだくれるのも考えものです。せめて、毎晩彼女と連絡が取れるくらい節度のある過ごし方を心掛けたいところです。
【３】事前に連絡をせず、同窓会に参加する
「元カノと再会とか、よくある浮気のパターンなので心配になります」（20代女性）というように、彼女に黙って同窓会に参加するのも、ケンカの原因になりかねません。隠そうとするとかえって怪しまれるので、同窓会の予定が決まった時点で伝えておきましょう。
【４】夏休みだからとハメを外して散財する
「デートのときはケチなくせに何？」（20代女性）というように、夏休みだからといって、一人で豪遊しまくるのも、彼女を不快にさせるでしょう。ハジけたくなる気持ちはわかりますが、散財ぶりをわざわざ報告するのはやめておいたほうがよさそうです。
【５】彼女が行きたがっていた場所へ旅に出る
「二人で行きたいと思っていたのに！」（20代女性）というように、彼女を置いてきぼりにして、旅行に出るときは行先に注意が必要かもしれません。むしろ彼女が行きたがらないところに行くチャンスだと考えたほうがいいでしょう。
【６】ナンパが好きそうなチャライ男友達とつるむ
「彼氏は結構まじめなタイプだけど、悪い友達に影響されそうで心配です」（10代女性）というように、夏休みは付き合う友達を吟味しないと、彼女に余計な気苦労をかけてしまうようです。それでも悪友と遊ぶ場合は、「絶対に俺はナンパしないから」などと、固く誓ってから出かけましょう。
【７】海やプールなど誘惑が多い場所に足を運ぶ
「ほかの女の水着姿を見てほしくない」（20代女性）というように、みんな肌もあらわな夏の水辺は、彼女からすると避けてほしい場所であるようです。男同士で行くと悪乗りする可能性もあるので、海やプールへの誘いは断ったほうがいいかもしれません。
【８】彼女が知らない女の子をまじえて出かける
「仲良さそうで心配になります」（10代女性）というように、同行者のなかに女の子がいるせいで、彼女に浮気の心配をさせてしまうパターンです。メンバーの都合で女の子が入ってしまうのは仕方がないとしても、せめて一緒に写真を撮らないなど証拠を残さないようにしましょう。
【９】友達と遊びまくり、SNSでリア充ぶる
「パーティーピーポー風のInstagramを見てイラッとしました」（20代女性）というように、楽しく過ごすのはともかく、それをわざわざSNSで見せつけるのは、彼女の心証がよくないようです。自分で公開しなくても、友達の写真にタグ付けされることもあるので注意しましょう。
友達と弾けるのもいいですが、楽しげな様子をアピールしすぎると心配されてしまうようです。SNSなどでの報告は控えめにしましょう。（外山武史）
