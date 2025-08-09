◆米大リーグ オリオールズ３―２アスレチックス（８日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）

オリオールズ・菅野智之投手（３５）が８日（日本時間９日）、本拠地・アスレチックス戦に先発し、７回５安打１失点の好投で９勝目。メジャー１年目の日本人投手では１０人目の２ケタ勝利に王手をかけた。７イニングを投げたのは６月３日（同４日）の敵地・マリナーズ戦以来、約２か月ぶりだった。４奪三振３四死球で球数９１球、防御率４・２４に良化した。

中５日でのマウンド。初回はわずか２球で２アウトを奪うと、７月にルーキー史上初の１試合４本塁打を記録した３番・カーツを見逃し三振。その裏には女房役のラッチマンの先制２ランなど２発でいきなり３点の援護をもらった。３回は先頭のウルシェラに初安打となる左前打を浴びるなど無死一、二塁とされたが、１番・コルテスを二ゴロ併殺。その後２死一、三塁となるも、カーツには内角低めに８５・９マイル（約１３８・２キロ）スイーパーを制球して２打席連続の見逃し三振に斬った。

３点リードの５回には中犠飛で１点を失ったが、６回２死一、二塁でハネズを遊ゴロに打ち取るなどピンチでも冷静さが光った。７回２死一塁から１番・コルテスを迎えた場面では、マウンドに向かった投手コーチと言葉を交わした後、コルテスを二ゴロに仕留めて無失点。菅野は相棒・ラッチマンと互いの健闘をたたえ合った。この日は最速９４・４マイル（約１５１・９キロ）を計測した。

これでチーム最多の９勝目。ア・リーグ東地区最下位のオ軍の中でエース級の働きを見せ、メジャー挑戦１年目での２ケタ勝利を視界に捉えた。７月３１日（同８月１日）のトレード期限が過ぎ、放出候補に挙げられながらも残留が決まった菅野はスポーツ報知の取材に応じ「流れのままに過ごしているという感じです」「これまで通り、ローテーションを守ってチームに勝ちがつくよう、最後まで投げ切りたい」などと心境を明かしている。