【ウルトラヒーローズEXPO】梅田で開催！ 近藤頌利が凱旋公演
『ウルトラヒーローズEXPO 2025 梅田サマーフェスティバル』が、8月8日(金）〜24日(日)、梅田サウスホール阪神／梅田本店8階催事場にて開催される。初日となる8月8日（金）、オープニングセレモニーが行われ、『ウルトラマンオメガ』の主人公・オオキダ ソラトを演じる近藤頌利が登壇した。
近藤頌利は、関西出身。今回、ウルトラマンオメガとなって初の凱旋公演となった。また、オープニングセレモニーには関西圏の幼稚園・保育園に通う子どもたちと、円谷プロダクションの動画配信サービス「TSUBURAYA IMAGINATION」から招待されたファンが集まった。
子どもたちの大きな拍手で迎えられた近藤頌利は「こんにちは！」と呼びかけるとより一層大きな拍手が。オオキダ ソラトとして、 ”大阪出身の近藤頌利から聞いた話” として「関西に来たら阪神タイガースがアツいと言っていました」とし、「近藤頌利の目標は、阪神タイガースの（本拠地である）甲子園で始球式をすることらしいです」と目を輝かせた。
セレモニーの最後には、会場の子どもたちから「ウルトラチャージ」でパワーをもらってウルトラマンオメガに変身。ウルトラマンゼロ、ウルトラマンゼットもステージに呼び込まれ、ウルトラヒーローたちが一堂に介してフォトセッションも行われた。近藤は「今日はお集まりいただきありがとうございます。沢山の人に愛されているのはとてもうれしいことです。このあとのライブもお楽しみください！」とコメント。
ステージでは、新ヒーロー・ウルトラマンオメガや、ウルトラマンゼロたちを始めとする歴代ウルトラヒーローが活躍する大迫力のライブステージ『NEW GENERATION THE LIVE ウルトラマンオメガ編〜やってきたヒーロー〜』を上演。平和な町に突如現れた ”怪獣” と呼ばれる巨大生物と、それに呼応するかのように現れたウルトラマンオメガが地球に迫る危機に立ち上がるというストーリーが圧巻のアクションと共に繰り広げられる。
また、ステージゲストとして、8月8日（金）〜11日（日）は、主人公・オオキダ ソラトを演じる近藤頌利が、8月16日（土）・17日（日）は、ソラトのバディ・ホシミ コウセイ役の吉田晴登が出演予定だ。
展示エリアでは、ウルトラヒーローの等身大フィギュアや巧妙につくられた圧巻のジオラマなどがあちこちに。『ウルトラマンオメガ』第6話「怪獣の探しもの」で登場する猪突怪獣ゲドラゴが、オメガとコウセイが操るメテオカイジュウのレキネスとの戦闘シーンを再現したジオラマは大阪初公開。
阪神梅田本店8階催事場では、ウルトラマン、ウルトラセブン、ウルトラマンティガなど親世代に懐かしいウルトラヒーロー達が立ち並ぶ「ウルトラマンシリーズ60周年記念展示コーナー」。メトロン星人（『ウルトラセブン』）、カネゴン（『ウルトラQ』）、エレキング（『ウルトラセブン』）、バザンガ（『ウルトラマンブレーザー』）など、昭和から平成、令和の怪獣たちの登場シーンを再現したフォトスポットも設けられ、子どもから大人まで、撮影を楽しんでいた。
物販コーナーも大充実。ステージの演出と連動して光るグッズ「カラータイマーライト」や「ウルトラペンライト」といったステージ応援グッズを扱う「ツブラヤストア」。イベント会場限定グッズや最新の人気グッズが並ぶ「ウルトラマンデパート」など、ファンにはたまらないラインナップ。
ほかにもウルトラヒーローと一緒に記念撮影ができる撮影会「ウルトラショット」や、ウルトラヒーローと3分間触れ合うことができる「ミート・ザ・ヒーロー」（※ウルサマ2025とは別の会場となります）など、まさにウルトラヒーローとのふれあいを存分に楽しめる内容になっている。
「ウルトラヒーローズ EXPO 2025 うめだサマーフェスティバル」のステージフロアは8月24日（日）まで、物販フロア8月25日（月）まで開催中。ぜひこの機会に足を運んでほしい。
