◇ベルギー1部第3節 シントトロイデン 2―0 デンデル（2025年8月8日 ベルギー・シントトロイデン）

ベルギー1部第3節が行われ、シントトロイデンのMF伊藤涼太郎がデンテル戦で開幕から3戦連発となるゴールを決めるなど、全2得点に絡む活躍を見せた。

序盤は相手にボールを支配される時間が続く中、伊藤を中心にチャンスメーク。すると前半27分、伊藤のパスで左サイドを抜け出したDF畑大雅がペナルティーエリア内で倒され、PKを獲得した。これを伊藤に「頼むから蹴らせてくれ」と直訴してキッカーに名乗り出たFWフェラーリが決めて先制した。

後半は3分にMF山本理仁へのファウルで相手が退場となり、数的優位となった。5分後の同8分、FWセヴァウイの左サイドからの折り返しをフリーで受けた伊藤が追加点。「今日もしっかりとゴールすることができて嬉しい。トップ下は数字が大事。数字を意識してプレーしたので点が取れてほっとしている」と安堵した。

ただ、自己評価は100点満点中「80点くらい」と満足せず。「もう1点点取るチャンスがあった。パスの精度が良ければゴールにつながったチャンスはあった。そこを次の試合に修正できれば」と勝って兜の緒を締めた。

試合には所属する日本人全7人が出場。GK小久保玲央ブライアン、伊藤、山本、畑の4人が先発した。アンデルレヒトから7日に加入したばかりのFW後藤啓介は主将のDF谷口彰悟とともに後半35分から出場。J2長崎から加入のFW松沢海斗は後半アディショナルタイムに欧州での初出場を果たした。