３日に閉幕した水泳世界選手権の競泳男子２００メートル平泳ぎで、昨夏のパリ五輪代表の渡辺一平（２８）＝トヨタ自動車＝が、２０１９年大会以来６年ぶり自身３度目の表彰台となる銀メダルを獲得した。ただ、レース後、帰国後はともに反省が口を突いた。その理由とは−。

準決勝を１位で通過し、渡辺は真ん中のレーンから飛び込んだ。前半１００メートルを７番手で折り返し、そこからギアをアップ。１５０メートル地点で一気に２番手まで浮上した。金メダルは目前。ひとかきひとけり前に進み、中央でデッドヒートを繰り広げた。ただ、最後は、大外のレーンにいた世界記録保持者の覃海洋（中国）にゴール直前で差されてしまった。

「勝てたレースだった。悔しい思いしかない」（渡辺）。２分７秒７０でゴール。優勝までは、わずか０秒２９だった。自己最速記録は２分６秒６７。過去２大会を上回る銀メダルを獲得したが、レース直後から喜びの言葉はなかった。

今大会の男子２００メートル平泳ぎは、パリ五輪王者のレオン・マルシャン（フランス）と、２１年東京五輪で金メダルを獲得したアイザック・スタブルティクック（オーストラリア）が不在。世界王者の称号を得る最大のチャンスだったことを誰よりも分かっていたことも、悔しさが残った理由の一つ。帰国後も笑顔はなく「２分７秒７０で銀は、レベルが高くない。彼ら２人が出ていたら、メダルは取れずに４位だった」と反省の言葉を並べた。

さらにもう一つ、結果に満足していられない理由がある。７月の近畿高校選手権で、１６歳の大橋信（大阪・四條畷学園高２年／枚方ＳＳ）が、同種目で高校記録を１３年ぶりに塗り替える２分６秒９１で優勝したことだ。数字だけみれば、今回の世界選手権の１位を上回る驚異的なタイムで、渡辺も２分６秒台は自身３度しか記録したことがない大台。代表争いに１０代の強力なライバルが出現した。

北島康介氏が五輪２大会連続２冠を果たし、“日本のお家芸”と称される男子平泳ぎ。大橋をはじめ、世界選手権代表の深沢大和、パリ五輪５位の花車優など国内の戦いは、国際大会決勝に並ぶほどハイレベルなものになっている。「世界選手権の悔しさを忘れずに、来年やロスに向けてトレーニングできる人が強い選手になれる」と渡辺。これからも続く代表争い、そして２８年ロサンゼルス五輪の代表を決めるレースに向けて、世界選手権銀メダルでも立ち止まっているわけにはいかない。（デイリースポーツ・谷凌弥）

◇渡辺一平（わたなべ・いっぺい）１９９７年３月１８日、大分県出身。佐伯鶴城高から早大に進学した。男子２００メートル平泳ぎで１６年リオデジャネイロ五輪６位。１７年１月には当時の世界記録（２分６秒６７）を樹立した。世界選手権は１７、１９年大会でいずれも３位。２４年パリ五輪は６位に入った。１９３センチ、８８キロ。