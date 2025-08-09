【親の介護で経済格差】施設に入れるのは勝ち組？ひとりで実父の介護をする友人が「みんなにはお金がある」と言い出して…＜第２話まんが＞【2025年上半期ベスト】
2025年上半期（1月〜6月）に配信したものから、いま読み直したい「ベスト記事」をお届けします。（初公開日：2025年6月10日）*****年を重ねると避けられない高齢の親の介護。その対応に頭を悩まされている人は多いのではないでしょうか。そんな時、同じ悩みを抱え、気軽に相談できるような友人がいるのはありがたいもの。会社員をしながら、夫と義母の3人で暮らす美奈さんのもとに集まった友達は同じ５０代半ばの3名。高校時代の友人たちが集まったある日、それぞれの介護の話で盛り上がった一方、なぜか次第に不穏な空気にもなっていったようで…
【キャラクター紹介】
お金がある人はいいわよね
前話からの続き。
私は美奈。50代半ばの会社員です。現在は、夫と義母（80代）と3人暮らし。
今年、息子が社会人となり家を出ました。子育てが落ち着いたこともあり、最近は高校時代の友人と、年に数回会うのが恒例になっています。
今回はそれぞれの介護エピソードで盛り上がり…。
私が義母をお風呂に入れる際、二人で裸のまますっころんだエピソードに爆笑した友人たち。
対して、専業主婦の真由は、お兄さんが施設に母親を入れたために、そんな話がなく、ちょっとうらやましいと語ります。
「施設に入れられたら楽じゃない？」と思った私が口にすると、遠くの施設だといろいろと大変だと語った真由。
そのやり取りを聞いていた身勝手な父親を介護する独身の由紀は徐々に興奮。
思っていた以上に強めに返されてしまい、真由は黙ってしまいます…。
↓↓↓お金がある人はいいわよね
実は私…乳がんの告知をされて
介護中の身勝手な父親に、実は徘徊癖があることを語りだした由紀。ついには警察からも連絡がきたという、笑えないエピソードを披露します。
義母を介護する私の家も、実際には到底笑えないことばかり。気も使うし…。
さらには認知症のお母さんを施設に入れているパートの涼子。施設に行って変わっていくその姿を見るたび、どうしても悲しくなるという胸の内を語ります。
次第に暗くなっていく中、重い口を開いた真由。
実は真由自身が乳がんにり患し、治療を受け始めていることを話します。
幸い手術せずには済んだようだけど、親の介護をしながら、自分の治療となると……。
真由の立場になって考えると心苦しくなりました。
↓↓↓大丈夫なの！？
気まずい雰囲気で解散に…
女性が５０代ともなると、ただでさえ身体に変化が訪れます。
そんななかで介護をしながら、自分の治療。真由はつらい胸の内をとつとつと語ります。
しかしそれでも、きょうだいはおらず独身のため、ひとりで実父を支えている由紀のイライラは収まりません。施設に入れている友人たちを「介護の勝ち組」と言い表していました。
施設に入れられている二人はうらやましくも感じつつもそんな言い方はないじゃない、と感じた私でしたが、由紀は介護でかなり疲れ果てており、積もり積もった父親への不満があったのでしょう……。
何はともあれ、最後は気まずい雰囲気になってしまったけれど、いろいろな話が聞けて、気分転換になりました。
そう思っていた帰り道、真由から電話がかかってきます。
その内容とはー−。
第３話へ続く。