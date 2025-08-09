こんにちは、ガクミカ取材班の学生記者で九州大学4年の「ちひろ」です！ 福岡で人気の特撮ヒーロー「ドゲンジャーズ」に関連する企業を訪ね、学生にも関心の高いコンテンツマーケティングを学ぶシリーズの第3弾をお送りします。

突然ですが、買い物は何を基準に選びますか。例えば、価格？ デザイン？ 機能性？ 多くの方がこの三つを基準にしているのではないでしょうか。私もその一人です。しかし！ 世の中には三つとも優れた商品がたくさんあり、どれを買おうか迷ってしまいます。

そんなモノにあふれた社会だからこそ「売る側」には明確な戦略が求められます。そこで今回、ネットショップを運営する株式会社「オオスキ 現場市場」さんを訪ね、社長の中山武俊さんにマーケティング戦略についてお話をうかがいました。

まずは主要事業である「現場市場」について。いち大学生の私にとって「現場」といえば、建設業や製造業で働く人がターゲットかな…と漠然とイメージしていまいます。実際はもっと幅広い業種に対応していました。

中山さんによると、なんと1500万点以上もの商品を扱っているとのこと。建設、製造のほか、運輸、観光、農業、医療に教育まで、実に多岐にわたります。さまざまな現場をモノで陰から支えているのが「現場市場」の特長なのだと分かりました。

カタログも見せてもらいました。品数の多さに驚きです！ これだけラインアップがあれば「まさにこれが欲しかった」という商品が必ず見つかりそうです。

中山さんは「現場市場を利用する業者の方は、同じカテゴリーでも、それぞれ好みの商品があります。あれがないと、これがないと…と、おのおの欲しい商品を求めて問い合わせが入ります」と話します。

実はこの「これがないと」という言葉が由来となり、あるヒーローが誕生しました。テレビ放映中の特撮番組「ドゲンジャーズ」の新シリーズ「異世界転生したらドゲンジャーズだった件」に、新たに「現場騎士 コレガナイト」が登場しました。

さまざまな現場から求められる「あれ」や「これ」、すなわち、どんなニーズにも対応できるのが「現場市場」の強み。それを伝えるためにヒーローキャラクターを考案したそうです。

「誰かの仕事で作られた商品には必ず『思い』が乗っているもの。その思いは、商品を使う人にも、届ける人にも伝わります」と語る中山さん。そんな思いに触れる場を創り出す狙いが「コレガナイト」に込められています。

「コレガナイト」は自社コンテンツ「現場市場TV」にも登場し、商品にまつわる歴史やエピソードを紹介します。例えば、荷造り資材の代名詞ともいえる「プチプチ」。この正式名称や誕生秘話を分かりやすく説明しています。

「人は情緒の部分に共感したとき、その商品を選ぶもの。現場市場では『誰かの思い』に寄り添って商品を届けていきたいと思っています」

こうした「コンテンツマーケティング」には、お客さまの心を刺激する目的があることに気づかされました。

今回の取材の場所は「現場市場TV」のスタジオでした。オレンジ色で統一された空間に、現場市場で取り扱っている商品が並べられ、本格的なセットにワクワクしました。ここから、それぞれの商品に込められた「思い」が発信されていくのですね。

記事の冒頭、読者の皆さんに「たくさんの優れた商品の中から一つを選ぶのは難しいのでは？」と問いかけました。

私自身も、以前はパソコンと何時間もにらめっこして「ベストだ」と思える商品を探していました。今回の取材を通して、機能性や価格といった記号的な情報だけでなく、その商品にどんな思いが詰まっているのか…という情緒の観点に注目する大切さも学びました。

コレガナイトが登場する「現場市場TV」や「ドゲンジャーズ」の新シリーズもぜひチェックしてみてくださいね！

最後まで読んでいただき、ありがとうございました！



