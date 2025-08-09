ÀïÁè¤ò¹ÎÄê¤¹¤ë¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÎµÔ»¦¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤G7¡ÄÀ¾²¤¤ÎÌ±¼ç¼çµÁ¤Î»à
¡Ö¼«±Ò¡×¤ÎÌ¾¤Î¤â¤È¤Ë¥¬¥¶¤ÎµÔ»¦¤ä¥¤¥é¥ó¹¶·â¤Ê¤É¤ÇÃæÅì¤ÎÃá½ø¤òÇË²õ¤·Â³¤±¤ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡£¤½¤Î¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ò»ß¤á¤Ê¤¤G7¡£²¤ÊÆ¤¬¥êー¥É¤·¤Æ¤¤¿¡ÖË¡¤Î»ÙÇÛ¡×¤ä¡ÖÌ±¼ç¼çµÁ¡×¤¬¼«²õ¤¹¤ë¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤Î²æ¡¹¤Ï¤É¤ÎÆ»¤ò¹Ô¤±¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡©¡¡¤Þ¤¿¥¢¥á¥ê¥«À¯¼£¸¦µæ¼Ô¤Î»°ËÒÀ»»Ò»á¤Ï¡ÖºÇ¤â½ý¤Ä¤¤ä¤¹¤¤¼å¤¤¿Í¤¿¤Á¤ò¼é¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ãæ³Ë¤Ë¤¢¤ë¤Ù¤¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¤¬¡¢¥¬¥¶¤Ç¤ÎÀïÁè¤ò¹ÎÄê¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤â·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Å¯³Ø¼Ô¤ÎÍû½Ø»Ö»á¤¬ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×¤â¥¤ー¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯¤â½Ð±é¡£¥¢¥á¥ê¥«¿ÍÃËÀ¤Ë¿Íµ¤¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È
G7¤Ï»à¤ó¤À¡©
Íû¡¡ËÍ¤ÎËÜ¤ä¡ØPLURALITY ÂÐÎ©¤òÁÏÂ¤¤ËÊÑ¤¨¤ë¡¢¶¨Æ¯¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÈÌ±¼ç¼çµÁ¤ÎÌ¤Íè¡Ù¡Ê¥µ¥¤¥Ü¥¦¥º¼°¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤È¤¤¤¦ËÜ¤Ï¡¢AI¤È¤«SNS¤È¤¤¤¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ËÃíÌÜ¤¬¹Ô¤¤¬¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢»°ËÒÀèÀ¸¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÌ±¼ç¼çµÁ¤ÎÃ¦²¤ÊÆ²½¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¸½ºß¤ÎÀ¤³¦¤Î¾õ¶·¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¼Â¤Ë»þµ¹¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤¿Ãå´ãÅÀ¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤è¤ë¥¤¥é¥ó¤Ø¤Î¹¶·â¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¸µ¼óÁê¤¬¸½¥Í¥¿¥Ë¥ä¥ÕÀ¯¸¢¤òÈãÈ½¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¼óÁê¤¬¡Ö¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ï±ø¤ì»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤ê¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬°ìÊýÅª¤Ë¥¤¥é¥ó¤Ë¾¡Íø¤Ç¤¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤¬²ðÆþ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î²ðÆþ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¥È¥é¥ó¥×»Ù»ý¼Ô¤ÎÃæ¤Ç»¿À®¡¦È¿ÂÐ¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£
Àï¸åÃá½ø¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡Ö¿ÍÆ»¼çµÁ¡×¤È¤«¡ÖË¡¤Î»ÙÇÛ¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÍýÇ°¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¿²¤ÊÆ¤ÎÃá½ø¤¬¡¢¤â¤Ï¤ä¿®Íê¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½¾õ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»°ËÒÀèÀ¸¤¬½ñÉ¾¤Ç½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖÌ±¼ç¼çµÁ¤ÎÃ¦²¤ÊÆ²½¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬¥·¥ê¥¢¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀèÀ¸¤Î¸æ°Õ¸«¤ò¤ª»Ç¤¤¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¤ÏSNS¤äÀ¸À®AI¤È¤¤¤¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀèÀ¸¤ÈÃÝÅÄ¥À¥Ë¥¨¥ë¤µ¤ó¤È¤Î¶¦Ãø¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÌ¤²ò·èÌäÂê¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¿·½ñ¡Ë¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎZÀ¤Âå¤Ã¤Æ·ë¹½º¸ÇÉ´ó¤ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Ðー¥Ëー¡¦¥µ¥ó¥Àー¥¹¤Î»Ù»ý¼Ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
¼ÂºÝËÍ¤â¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³Ø¤Ë¤¤¤¿º¢¤Ï¡¢¤Þ¤ï¤ê¤Î³ØÀ¸¤Ï¥µ¥ó¥Àー¥¹»Ù»ý¼Ô¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¥Îー¥ÈPC¤Ë¥µ¥ó¥Àー¥¹¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤òÅ½¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ±»þ¤ËZÀ¤Âå¤Î¥È¥é¥ó¥×»Ù»ý¼Ô¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î¿ô¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
AI¤äSNS¤È¤¤¤¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¥ê¥Ù¥é¥ë¤ËÂÐ¤·¤ÆÍÍø¤ËÆ¯¤¯¤Î¤«ÉÔÍø¤ËÆ¯¤¯¤Î¤«¡© ¤É¤¦¤ª¹Í¤¨¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»°ËÒ¡¡¤³¤ÎÂÐÃÌ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëº£Æü¤Ï6·î20Æü¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥«¥Ê¥À¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿G7¥µ¥ß¥Ã¥È¤¬¿ôÆüÁ°¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÅÓÃæ¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤Ï¡Ä¡Ä³Î¤«¤Ë1´üÌÜ¤Î¤È¤¤«¤é¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÂ¿¹ñ´Ö¶¨Ä´¤Ø¤Î·ù°¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤¢¤ê¡¢2´üÌÜ¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤«¤é¤Î5¤«·î´Ö¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¤ä¡ÖË¡¤Î»ÙÇÛ¡×¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤ÎÆüËÜ¤ä¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ê¤É¤ÎÆ±ÌÁ¹ñ¤è¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤ä¥í¥·¥¢¤È¤¤¤Ã¤¿¸¢°Ò¼çµÁÅª¤ÊÂç¹ñ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¸À¤¦¤È¤³¤í¤Î¡Ö¥«ー¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ñ¡×¤È¤Î¥Ç¥£ー¥ë¤ò¹¥¤à¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÁêÅö¤ÊÊ¶µê¤È¤«¡¢¤½¤â¤½¤âÄäÂÚ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤¿¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£
¤·¤«¤·¡¢ÌäÂê¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤À¤±¤Ë¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£G7¤È¤¤¤¦ÏÈÁÈ¤ß¤½¤Î¤â¤Î¤Îµ½âÖÀ¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ï¥¤¥é¥ó¤Ø¤Î¹¶·â¤ò¡ÖÂ¸Ë´¤Î´íµ¡¤òÂÇ³«¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀèÀ©¹¶·â¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹ñºÝË¡¾å¡¢µö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡ÖÍ½ËÉ¹¶·â¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÀèÀ©¹¶·â¡×¤Ï¡¢Â¾¹ñ¤«¤é¤Î¹¶·â¤Î¶¼°Ò¤ËÄ¾¤Á¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¤³¤ì¤òÁË»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹¶·â¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬¹ñºÝË¡¾å¤Î¼«±Ò¸¢¤ÎÈÏ°Ï¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤«¤ÏµÄÏÀ¤ò¸Æ¤Ö¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖÍ½ËÉ¹¶·â¡×¤Ï¡¢Â¾¹ñ¤¬¼«¹ñ¤ò¹¶·â¤¹¤ëÃû¸õ¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¡Ö¾ÍèÅª¤Ë¶¼°Ò¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¡×¤È¤·¤Æ¹¶·â¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¹ñºÝË¡¾å¡¢Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤ÎÄ¾¸å¤Ë¥«¥Ê¥À¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿G7¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ë¡Åª¤ÊµÄÏÀ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î°Õ¸þ¤¬Á´ÌÌÅª¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¶¦Æ±À¼ÌÀ¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤òÈãÈ½¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥¤¥é¥ó¤Î³Ë³«È¯¤Î¶¼°Ò¤ò¤â¤Ã¤Ñ¤é¶¯Ä´¤·¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤Î·üÇ°¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¤À¤È¤½¤Î·³»ö¹ÔÆ°¤Ë¤ªËÏÉÕ¤¤òÍ¿¤¨¤ëÆâÍÆ¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¼«±Ò¸¢¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÇË¡Åª¤ËÍÊ¸î¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤Ï¡Ö¼«¹ñ¤ò¼é¤ë¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÉÔ²Ä»×µÄ¤ÊÉ½¸½¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¾Êý¡¢¥¤¥é¥ó¤Ë¤âÅöÁ³¼«±Ò¸¢¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ø¤Î¸ÀµÚ¤Ï¥¼¥í¡£·ë¶É¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤è¤ë¥¤¥é¥ó¤Î³Ë»ÜÀß¹¶·â¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ÔÆ°¤òÍÆÇ§¤·¤Æ¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¼«±Ò¸¢¤À¤±¤òÇ§¤á¤ëÉÔ¶Ñ¹Õ¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åö½éÀÐÇË¼óÁê¤Ï6·î13Æü¤Î¹¶·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ÇÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÆüËÜ¤ÎÎ©¾ì¤âG7¤Î¶¦Æ±À¼ÌÀ¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯È¿±Ç¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£À¼ÌÀ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÁÐÊý¤Ë¼«À©¤òµá¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¹¤éÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖË¡¤Î»ÙÇÛ¡×¤òÍýÇ°¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¿G7¤â¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È´°Á´¤Ë¤½¤ÎÀ¼¤òÀø¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤½¤Îµ½âÖ¤¬ºÆ¤ÓÏª¤ï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¥¬¥¶¤Ë¤ª¤±¤ë¿ÍÆ»´íµ¡¤¬¶Ë¸Â²½¤·¤Æ¤â¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ËÉð´ï¤òÁ÷¤êÂ³¤±¡¢ÈãÈ½¤¹¤ë¤³¤È¤¹¤éµÚ¤Ó¹ø¤ÊG7¤ò¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿°ÕÌ£¤Çº£²ó¤ÎG7¶¦Æ±À¼ÌÀ¤Ï¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤Ë¡¢ÌµÍý¶Ú¤Ê¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÍÊ¸î¤òÄÌ¤¹¤Î¤«¡ª¡×¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤òÈ¼¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖË¡¤Î»ÙÇÛ¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Ï¡¢·ë¶É¡¢²¤ÊÆ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅÔ¹ç¤ÎÎÉ¤¤»þ¤À¤±·Ç¤²¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤Ë¤Ï¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤ÌäÂê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖË¡¤Î»ÙÇÛ¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¥í¥·¥¢¤òÈãÈ½¤¹¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢¡ÖË¡¤Î»ÙÇÛ¡×¤ä¡ÖÌ±¼ç¼çµÁ¡×¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÍýÇ°¤òÆ§¤ß¤Ë¤¸¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¡¢ÍýÇ°¤ò·Ç¤²¤ÆÈãÈ½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æº£²ó¤Î¥¤¥é¥ó¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¡ÖÀ¾ÍÎ¤ÈÅ¨ÂÐ¤¹¤ë¹ñ¡×¤Ø¤Î·³»ö¹ÔÆ°¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¹ñºÝË¡¤ËÈ¿¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âÈãÈ½¤¹¤é¤·¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤íÆ§¤ß¤Ë¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤ËË¡Åª¤Êº¬µò¤È¤«Æ»µÁÅª¤Êº¬µò¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¼çÄ¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×¤Ï¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤¹
»°ËÒ¡¡º£²ó¤Î¥«¥Ê¥ÀG7¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ï¡¢»¶¡¹¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡ÖG7¤Î½ªßá¡×¤ò·èÄê¤Å¤±¤¿¤â¤Î¤È¤·¤Æ¸åÀ¤¤Ëµ²±¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥¢¥¸¥¢¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¡ÄÈóÀ¾ÍÎ½ô¹ñ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤¬Áý¤·¤Æ¤¤Æ¡¢BRICS¤âº£¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Î¹ñ¡¹¤â²ÃÆþ¤·¤Æ¡¢³ÈÂç¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âG20¤äBRICS¤ËÈæ¤Ù¤ÆG7¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À¯¼£·ÐºÑÅª¤Ë¤Ï±Æ¶ÁÎÏ¤òÇö¤á¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Ö²ÁÃÍ¡×¤È¤¤¤¦¼¡¸µ¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀG7¤¬À¤³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ë¤ÈÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·º£²ó¡¢ÍýÇ°Åª¤ÊÀ¤³¦¤Î¥êー¥Àー¤ò¼«Ç§¤·¤Æ¤¤¤¿G7¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÌÀÇò¤Ê¹ñºÝË¡¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤òÈãÈ½¤·¤Ê¤¤¤Ð¤«¤ê¤«¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¹ÔÆ°¤ÎÀµÅöÀ¤òÍÊ¸î¤·¤¿¡£Æ»µÁÅª¤Ê°ÕÌ£¤Ç¤Î¡Ö²¤ÊÆ¤Î½ª¤ï¤ê¡×¤ò¹ð¤²¤ëG7¥µ¥ß¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
´û¤Ë¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¤½¤ì¤òÖó½õ¤·Â³¤±¤ë²¤ÊÆ¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢¥¬¥¶¤Ç¤ÎµÔ»¦¤¬Â³¤¯Ãæ¤Ç¡¢¡ÖÀ¾ÍÎ¤ÎÉáÊ×¼çµÁ¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎG7¤Î¶¦Æ±À¼ÌÀ¤Ï¡¢ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤¬¤É¤³¤«¤ÇÂÖÅÙ¤òÊÑ¤¨¤ë¥À¥Ö¥ë¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥À¥Ö¥ë¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Ç²¿¤¬°¤¤¡×¤ÈµïÄ¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤³¤¦¤¤¤¦»þÂå¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÉáÊ×Åª¤ÊÍýÇ°¤ò¼é¤í¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢²¤ÊÆ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¤½¤Î³°¤Ë´õË¾¤ò¤Ä¤Ê¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£Ì±¼ç¼çµÁ¤Î¡ÖÃ¦²¤ÊÆ¡×¤ÎÉ¬Í×À¤ËÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤à¤·¤í¡¢´û¤ËÃ¦²¤ÊÆ¤¬¿Ê¤ß¤Ä¤Ä¤¢¤ë¸½¾õ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£¤³¤¦¤·¤¿À¤³¦¾õ¶·¤Ë¡¢ÍûÀèÀ¸¤Î¤´Ãøºî¤Ï¸«»ö¤Ë±þ¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Á°ÃÖ¤¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÍûÀèÀ¸¤Î¤´¼ÁÌä¤Î¡Ö¥¢¥á¥ê¥«À¯¼£¤Ë¤ª¤±¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î¸½¾õ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾¯¤·¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
2´üÌÜ¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ç¤Ï¡¢¥¤ー¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤Î¥Ó¥ê¥ª¥Í¥¢¤¿¤Á¤¬ÉÙ¤ò¸¢ÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë´í¸±¤Ê¾õ¶·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¥Þ¥¹¥¯¤Ï¥È¥é¥ó¥×¤ÈÃç°ã¤¤¤·¡¢¸½ºß¤Ï¼ã´³Îä¤¨¤¿´Ø·¸¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ë¡³°¤ÊÉÙ¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¡¢¹ñ²È¤ÎÃæ¿õ¤Þ¤Ç¶á¤Å¤±¤ë¤³¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤¦¤·¤ÆÆÀ¤¿À¯¼£¸¢ÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¼«Ê¬¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¸¢ÎÏ¤È¤ª¶â¤È¤ÎÏª¹ü¤Ê·ë¤Ó¤Ä¤¤¬Ïª¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¹¥¯¤Ï¸ÀÏÀ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à£Ø¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤Ë¤·¡¢±Æ¶ÁÎÏ¤ÈÉÙ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤¬¿Í¡¹¤Î¤¿¤á¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¤ÎÆ»¶ñ¤Ë¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆZÀ¤Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ï¥ê¥Ù¥é¥ë¿Ø±Ä¤ò¤à¤·¤í¼å¤á¤ÆÊ¬Îö¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ëµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÍûÀèÀ¸¤Îµ¿Ìä¤ä·üÇ°¤Ï»ä¤â¶¦Í¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
2024Ç¯¤ÎÂçÅýÎÎÁª¤Ç¤½¤ì¤ÏÏª¤ï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬¡ØZÀ¤Âå¤Î¥¢¥á¥ê¥«¡Ù¤ò¾å°´¤·¤¿¤Î¤Ï2023Ç¯¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¤Þ¤¿¾õ¶·¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
SNS¤ÈÀ¯¼£¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Àè¶î¼Ô¤Ï¥Ð¥é¥¯¡¦¥ª¥Ð¥Þ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥ª¥Ð¥Þ¤âºÇ½é¤ÏÀ¯³¦¤Î¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥Àー¤È¤·¤Æ¡¢SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Áð¤Îº¬Åª¤ÊÌ±¼ç¼çµÁ¤Ç¡¢Í½È÷Áª¤ÇÌ±¼çÅÞ¸Å»²¤ÎµÄ°÷¤Ë¾¡¤Á¡¢ËÜÁª¤Ç¤â¾¡¤Á¡¢¥¢¥á¥ê¥«½é¤Î¹õ¿ÍÂçÅýÎÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î»þ¤ÏSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÊ¹¤«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»ÔÌ±¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢»ÔÌ±¤Î°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬À¯¼£¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Ì´¤òÊú¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤Ë¥µ¥ó¥Àー¥¹ÀûÉ÷¤¬µ¯¤¤¿¡£¿ÊÊâÅª¤ÊÌ¤Íè¤òÌ´¸«¤ë¼ã¼Ô¤Î°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£Ì±¼çÅÞÆâ¤ÎÂÐ¹³ÇÏ¤À¤Ã¤¿¥¯¥ê¥ó¥È¥ó¤ä¥È¥é¥ó¥×¤ËÈæ¤·¤Æ¤â¡¢ZÀ¤Âå¤Î»Ù»ý¤Ç¥µ¥ó¥Àー¥¹¤Ï°µÅÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£ºÇÂç¤ÎÍ×°ø¤Ï¡¢Èà¤¬·Ç¤²¤¿¡Ö¥á¥Ç¥£¥±¥¢¡¦¥Õ¥©ー¡¦¥ªー¥ë¡Ê¹ñÌ±³§ÊÝ¸±¡Ë¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹ñÌ±³§ÊÝ¸±À©ÅÙ¤Î¤Ê¤¤¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¡Ö¸øÅª°åÎÅÊÝ¾ã¤òÀ°È÷¤·¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¬À¸¤¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥µ¥ó¥Àー¥¹¤Î¼çÄ¥¤Ï¡¢¾Íè¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¯ZÀ¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ´õË¾¤Ç¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤¬»ñËÜ¼çµÁ¤ËÁö¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢¥³¥â¥ó¤ò¸Â³¦¤Þ¤Çºï¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë´íµ¡´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥ó¥Àー¥¹¤¬Ä¹Ç¯¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¿¼Ò²ñ¼çµÁÅªÀ¯ºö¤Ï¿·¤·¤¤°ÕÌ£¤òÂÓ¤Ó¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
2022Ç¯¤ÎÃæ´ÖÁªµó¤¢¤¿¤ê¤Þ¤Ç¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÎÂçÅýÎÎÁª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤Ê¤êÍÍÁê¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ZÀ¤Âå¤Î¥È¥é¥ó¥×»Ù»ý¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ï¡¢°ì¸À¤Ç¤Ï¸ì¤ê¿Ô¤¯¤»¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Âç¤¤ÊÍ×°ø¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¥È¥é¥ó¥×¤Ï¡¢2020Ç¯ÂçÅýÎÎÁªµó¤Ç¤ÏTwitter¡ÊÅö»þ¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ2024Ç¯¤ÎÂçÅýÎÎÁª¤Ç¤Ï¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤ò»È¤¦¤Î¤¬¤¦¤Þ¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¥È¥é¥ó¥×¤Ï¥¸¥çー¡¦¥íー¥¬¥ó¤ä¥Æ¥ª¡¦¥Õ¥©¥ó¤éÃËÀ¤Ë¿Íµ¤¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Ë½Ð±é¤·¡¢¶Ã°ÛÅª¤Ê¥Ó¥åー¿ô¤ò²Ô¤®¤Þ¤·¤¿¡£¥¸¥§¥ó¥Àー¤Ë´Ø¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×¤ÎÌÀ¤é¤«¤ËÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÈ¯¸À¤Ï¡¢¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¤¬¿»Æ©¤·¡¢½÷À¤Î¼Ò²ñ¿Ê½Ð¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¼þ±ï²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ãÇ¯ÃËÀ¤Î¿´¤Ë¶Á¤¯¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¥¿ー¥²¥Ã¥È¤òÌÀ³Î¤ËZÀ¤ÂåÃËÀ¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¡¢Èà¤é¤¬Ê¹¤¤¿¤¤¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¡¢ÌÌÇò¤ª¤«¤·¤¯¸À¤Ã¤Æ¤Î¤±¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢¼«Ê¬¤òµº²è²½¤¹¤ë¤Î¤¬¤¦¤Þ¤¤¤Î¤Ç¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¾è¤Ã¤¿¤È¤¤Ë±Ç¤¨¤ë¡£À¤´Ö¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂçÅýÎÎÁªÆ¤ÏÀ²ñ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ã¼Ô¤Ï¤â¤Ï¤ä¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¸«¤ë¤È¤·¤Æ¤âSNS¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¯¤ëÀÚ¤êÈ´¤Æ°²è¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤ÎÊý¤¬¤Ï¤ë¤«¤Ë»ëÄ°¼Ô¤¬Â¿¤¯¡¢±Æ¶ÁÎÏ¤â¿ÓÂç¤À¤Ã¤¿¡£
ÂÐ¤¹¤ëÌ±¼çÅÞÂ¦¤Ï¡¢¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤â¤¦¤Þ¤¯³èÍÑ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Ê¬ÃÇ¤òÀú¤ë¤³¤È¤Ç¾¡¤È¤¦¤È¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×¤ÎÀïÎ¬¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÈ¯¿®¤·¤ÆÂÐ¹³¤¹¤ë¤«¡×¤ÎÊý¿Ë¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÁªÂò¤â¥È¥é¥ó¥×¤ËÉé¤±¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ÎÆâÍÆ¤â¿ÊÊâÅª¤ÊÌ¤Íè¤ò¤¦¤¿¤¦¥ª¥Ð¥Þ»þÂå¤«¤é¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¡Ö²¿¤«Ì±¼çÅÞ¸Å¤¤¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¤âÀïÁè¤ò¹ÎÄê¤¹¤ë
Íû¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î½ÅÍ×¤ÊÏÀÅÀ¤òÄóµ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤Þ¤º¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤¬²ÁÃÍ¤òÂÎ¸½¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢Ä¹¤¯À¤³¦¤Ë·¯Î×¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦·ï¡£¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë²¤ÊÆ¤Ç¤Ï¡ÖÀ¾ÍÎ¥¤¥³ー¥ë¿ÍÎà¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÀá¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥Ù¥é¥ë¤Ï¡Ö¿Í¸¢¡×¤È¤«¤Î¤ªÂêÌÜ¤Ï¾§¤¨¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢·ë¶É¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÍø±×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤·¤«¤ä¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£
ÆüËÜ¤Ç¤â¡Ö²¤ÊÆ¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¥ê¥Ù¥é¥ë¤Ï¸À¤¦¤±¤ì¤É¡¢¤Ç¤â¼ÂºÝ¤ÏÁ´Á³¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢åºÎï»ö¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¥À¥Ö¥ë¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Ç³«¤Ä¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦»×¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦º£¤Î¾õ¶·¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÌ±¼ç¼çµÁ¤Î´íµ¡¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·ë¶É¡¢¤ª¶â¤òÌÙ¤±¤¿¤â¤Î¾¡¤Á¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ë¡Î§¤ò¼é¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Î·ä¤òÆÍ¤¤¤Æ¡¢¥Ï¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó²Ô¤¤¤ÀÅÛ¤¬°Î¤¤¤ó¤À¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¥È¥é¥ó¥×¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¥Þ¥¹¥¯¤â¤½¤¦¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤¬SNS¤òÃæ¿´¤Ë¿ò¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»°ËÒ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
Íû¡¡¤Ï¤¤¡£¤¿¤·¤«¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥°¥ìー¥Ðー¤Î¡Ø¥Ö¥ë¥·¥Ã¥È¡¦¥¸¥ç¥Ö¡¡¥¯¥½¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤»Å»ö¤ÎÍýÏÀ¡Ù¡Ê´äÇÈ½ñÅ¹¡Ë¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÉÏº¤ÁØ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¶µÍÜ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢²¯ËüÄ¹¼Ô¤Ë¤Ê¤ëÁÛÁü¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤È¡£Æñ¤·¤¤¸ÅÅµ¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¡¢³°¸ò¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¼«Ê¬¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¥æー¥Á¥åー¥Ðー¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°ìÈ¯Åö¤Æ¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿Ì´¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Ã¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦·¹¸þ¤¬¡¢º£¤Îº®ÆÙ¤È¤·¤¿À¤³¦¾ðÀª¤ÇÁýÉý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¤ä¤Ï¤ê¡¢¡ÖË¡¤Î»ÙÇÛ¤ä¿Í¸¢¤ò½å¼é¤¹¤ë¤Ù¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¥ê¥Ù¥é¥ë¤Ï¡¢¸ª¿È¤¬¶¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÍ¤Ï¡ØZÀ¤Âå¤Î¥¢¥á¥ê¥«¡Ù¤Ç¡¢¡Ö¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¤ÈÀïÁè¤Î´Ø·¸¡×¤ÎÏÃ¤òÈó¾ï¤Ë¶½Ì£¿¼¤¯ÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥¢¥Õ¥¬¥ó¤Î½÷À¤¿¤Á¤ò²òÊü¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ì¾ÌÜ¤Ç¡¢¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¤¬¤à¤·¤íÀïÁè¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¤¬È¿Àï¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¾ì¹ç¤È¡¢ÀïÁè¤ò¹ÎÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£°ìÂÎ¤É¤¦¤¤¤¦¾ò·ï¤ÇÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
»°ËÒ¡¡¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏµðÂç¤Ê³ØÌäÅª¤ÊÀÑ¤ß¾å¤²¤¬¤¢¤ê¡¢»ä¤ÏÀìÌç²È¤È¤Ï¤È¤Æ¤â¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î³°¸òÀ¯ºö¤äÀïÁè¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¿¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖºÇ¤â½ý¤Ä¤¤ä¤¹¤¤¼å¤¤¿Í¤¿¤Á¤ò¼é¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢¡ÖÌ¿¤òÃ¥¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼é¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤½¤Î»×ÁÛ¤ÎÃæ³Ë¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¤ÎÂçµÁ¤Ç¤¢¤ë¡Ö½÷À¤Î¸¢Íø¡×¤¬¡¢ÀïÁè¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ï¡¢ÂçÊÑÌ·½â¤·¤¿¾õ¶·¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
2023Ç¯10·î7Æü¤Ë¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤Î¹¶·â¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬¥¬¥¶¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤Ê·³»ö¹ÔÆ°¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½»þÅÀ¤Ç¥Ï¥Þ¥¹ÊÝ·ò¾Ê¤¬È¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â55,000¿Í¤â¤Î¿Í¡¹¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î·³»ö¹ÔÆ°¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÃøÌ¾¤Ê¥Õ¥§¥ß¥Ë¥¹¥È¤¿¤Á¤ÏÄÀÌÛ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö10¡¦£·¤Ë¥Ï¥Þ¥¹¤Ë¤è¤ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë½÷À¤Î½¸ÃÄ¥ì¥¤¥×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È·Ç¤²¤Æ¡¢¥¬¥¶¤Ç¤Î¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿ÍµÔ»¦¤òÀµÅö²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£10¡¦£·¤Î¥ì¥¤¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥Ï¥Þ¥¹Â¦¤ÏÈÝÄê¤·¤Æ¤ª¤ê»ö¼Â´Ø·¸¤¬Áè¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤·¤½¤ì¤¬»ö¼Â¤Ç¤â¡¢¥Ï¥Þ¥¹¤Ë¤è¤ë¥ì¥¤¥×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢½÷À¤ä»Ò¤É¤â¤Îµ¾À·¤¬7³ä¤òÀê¤á¤ë¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î»ÄµÔ¤Ê·³»ö¹ÔÆ°¤òÀµÅö²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¬¥¶¤Î½»¿Í¤Ï¤ß¤ó¤Ê¥Ï¥Þ¥¹¤À¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ç¡¢¥è¥ë¥À¥óÀîÀ¾´ß¤â´Þ¤á¤¿¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Î½»¿Í¤ÎÁ´¤Æ¤¬¹¶·â¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎµÔ»¦¤Ë¹³µÄ¤·¤¿¥Õ¥§¥ß¥Ë¥¹¥È¤¿¤Á¤Ï¡¢²¤ÊÆ¤Ç¤Ï¡Ö¥Ï¥Þ¥¹¤Î¥·¥ó¥Ñ¡×¡Ö¥Æ¥í¥ê¥¹¥ÈÍÊ¸î¡×¤Î¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÅ½¤é¤ì¤Æ¡¢¸ý¤òÉõ¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¥¬¥¶´íµ¡¤Ï²¤ÊÆ¤Î¥Õ¥§¥ß¥Ë¥¹¥È¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢ÉáÊ×Åª¤ËË½ÎÏ¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ë½ÎÏ¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Çò¿Í¤«¤É¤¦¤«¡¢²¤ÊÆ¤È¶á¤¤¤«¤É¤¦¤«¤Ç¡¢Ë½ÎÏ¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«ÂÖÅÙ¤òÊÑ¤¨¤ë¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥Õ¥§¥ß¥Ë¥¹¥È¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2001Ç¯¤Î9.11¥Æ¥í¸å¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤Ë¿¯¹¶¤·¤¿»þ¤ÈËÜ¼ÁÅª¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¡¢¡Ö¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤òÆ¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤Î¥¿¥ê¥Ð¥óÀ¯¸¢¤ò¹¶·â¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥¿¥ê¥Ð¥óÀ¯¸¢¤¬½÷À¤òÍÞ°µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈãÈ½¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¡Ö½÷À¤ò²òÊü¤¹¤ëÀïÁè¡×¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤ÈÀïÁè¤òÀµÅö²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½÷À¤ÎÍÞ°µ¤Ï½Å¤¤ÌäÂê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤À¤«¤éÀïÁè¤ò¤·¤Æ¤è¤¤ÍýÍ³¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£½ÅÂç¤ÊÏÀÍý¤Î¤¹¤êÂØ¤¨¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
AI¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ëÇò¿ÍÃËÀ¤Î¥Ð¥¤¥¢¥¹
»°ËÒ¡¡º¹ÊÌ¤Î¤Ê¤¤¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¤Î¿Í¸¢¤¬ÊÝ¾ã¤µ¤ì¤¿¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±¿Æ°¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿±¿Æ°¤Î¸°³µÇ°¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥»¥¯¥·¥ç¥Ê¥ê¥Æ¥£(¸òº¹À)¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¶áÇ¯¡¢¤¤¤è¤¤¤è½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¼ï¡¢³¬µé¡¢¥¸¥§¥ó¥Àー¡¢¥»¥¯¥·¥ã¥ê¥Æ¥£¡¢¹ñÀÒ¡¢Ì±Â²À¡¢Ç¯Îð¤Ê¤É¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê³µÇ°¤¬¡¢Áê¸ß¤Ë¸òº¹¤·¤¢¤Ã¤Æ¡¢º¹ÊÌ¤ä´Ø·¸À¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÂª¤¨¤ë³µÇ°¤Ç¤¹¡£
¡ØPLURALITY¡Ù¤ÎÃø¼Ô¥ªー¥É¥êー¡¦¥¿¥ó¤µ¤ó¤Ï¥Î¥ó¥Ð¥¤¥Ê¥êー¤ò¼«¾Î¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤´¼«¿È¤â¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥»¥¯¥·¥ç¥Ê¥ê¥Æ¥£¡×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢¤´¼«¿È¤Î»×ÁÛ¤ä³èÆ°¤Ç¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿È¯ÁÛ¤ò¤È¤Æ¤â½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÈ¿DEI(È¿Â¿ÍÍÀ)¤¬ÌÔ°Ò¤òÊ³¤¤¡¢ÉÙ¤È¸¢ÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢À¯¼£¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ìー¤ÎÍÎÏ¼Ô¤¿¤Á――¥Þ¥¹¥¯¤ä¥¶¥Ã¥«ー¥Ðー¥°¡¢¥Ôー¥¿ー¡¦¥Æ¥£ー¥ë¤é¤Ï³§Çò¿ÍÃËÀ¤Ç¡¢¡ÖDEI¤Ï¼ÂÎÏ¼çµÁ¤ËÈ¿¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ËÆÍ¤Æ°¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÏËÜÅö¤ËËü¿Í¤ËÍø±×¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬»È¤¦¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤òÍø¤¹¤ë¡×¤³¤È¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡ÖÉÙÍµ¤ÊÇò¿ÍÃËÀ¤Ë¤è¤ëÉÙÍµ¤ÊÇò¿ÍÃËÀ¤Î¤¿¤á¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤³¤¦¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸½¾õ¤Ë´Õ¤ß¤Æ¡¢¥¿¥ó¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¤ò·è¤·¤Æ¼êÊü¤µ¤Ê¤¤Î©¾ì¤«¤é¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î²ÄÇ½À¤òÃµµá¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÏËÜÅö¤Ëµ©Í¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î´ú¼ê¤¿¤Á¤¬¡¢Ê¬ÃÇ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤íÊ¬ÃÇ¤òÀú¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¿¼¤á¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£Ã¼Åª¤ÊÎã¤¬Meta¤Î¥¶¥Ã¥«ー¥Ðー¥°¤Ç¤¹¡£Èà¤Ï¥È¥é¥ó¥×¤¬ÂçÅýÎÎÁª¤Ë¾¡Íø¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¥È¥é¥ó¥×¤ËµÞÂ®¤ËÀÜ¶á¤·¡¢È¯¸À¤â¡Ö¥È¥é¥ó¥×²½¡×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¤âÄ°¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¤Î1¤Ä¡¢¥¸¥çー¡¦¥íー¥¬¥ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î´ë¶È¤ÏDEI¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¯ºö¤ò·Ç¤²¤Æ¡¢¡ØµîÀª¡Ù¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÏÃËÀÅª¤Ç¹¶·âÅª¤ÊÊ¸²½¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£X¤â¡¢Twitter»þÂå¤è¤êÌÀ¤é¤«¤Ë¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤Ë¤È¤Ã¤Æ°Â¿´¤Ç¤¤ë¸ÀÏÀ¶õ´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤È¤ê¤ï¤±¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¥Ø¥¤¥È¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¿DEI¤È¤¤¤¦¶Ó¤Î¸æ´ú¤Ç¤É¤ó¤É¤óÆ±¼ÁÀ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯²¤ÊÆ¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¶È³¦¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¥¿¥ó¤µ¤óÅª¤Ê¡ÖÈó²¤ÊÆ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£Â¿ÍÍÀ¤ä¥¤¥ó¥¿ー¥»¥¯¥·¥ç¥Ê¥ê¥Æ¥£¤È¤¤¤Ã¤¿´ÑÅÀ¤«¤é¤â¡¢¥¿¥ó¤µ¤ó¡¢E¡¦¥°¥ì¥ó¡¦¥ï¥¤¥ë¤µ¤ó¤Î¸æÄó¸À¤Ï½ÅÍ×¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍûÀèÀ¸¤Î¤ª¹Í¤¨¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Íû¡¡¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¤ª¤ê¡¢¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ìー¤Î¤¹¤´¤¯ÊÐ¤Ã¤¿¡¢Çò¿Í¤«¡¢¤ï¤º¤«¤Ê¥¢¥¸¥¢¿ÍÃËÀ¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ï¡¢ÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖAI¤¬À¤³¦¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊSF¥Á¥Ã¥¯¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÂçÂÎÇò¿ÍÃËÀ¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤ÇÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ëÌäÂê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¡ÖAI¤Î¥Ð¥¤¥¢¥¹¡×¤Ç¤¹¡£
Í×¤Ï¡¢AI¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤´¤¯°ìÉô¤ÎÇò¿Í¤È¥¢¥¸¥¢¿Í¤ÎÃËÀ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£ー¤È¤«½Ð¼«¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¤«¤Ê¤êÉÔÍø¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆµÊ¶Û¤ÎÌäÂê¤ÏÊüÃÖ¤·¤Æ¡¢Ì¤Íè¤Ëµ¯¤³¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ö±§Ãè¤Ø¤Î¿Ê½Ð¡×¤Ê¤É¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ËµÄÏÀ¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤ä¤Ï¤ê¤½¤ì¤Ï¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ìー¤¬¡¢SF¹¥¤¤Î¥Êー¥É¤ÊÃËÀ¤Ð¤«¤ê¤ÇÀê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¾ð¤¬¡¢¤«¤Ê¤ê±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¤³¤½Ê¬ÃÇ¤Ë¶¶¤ò²Í¤±¤ëµ»½Ñ¤ò
Íû¡¡º£²ó¡¢ËÍ¤ÏËÜ¤ÎÃæ¤ÇÂ¿ÍÍÀ¤¬¼ºÇÔ¤¹¤ëÏÃ¤â°ì±þ½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÇò¿Í¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«·Ï¤Î¿Í¡¢¥¢¥¸¥¢·Ï¤Î¿Í¡¢ÃËÀ¡¢½÷À¡¢LGBTQ¤È¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤¿¤Á¤òÆ±¤¸¶õ´Ö¤Ë½¸¤á¤Æ¡¢¡Ö¤¸¤ã¡¢Æ¯¤¤¤Æ¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ä¤Ï¤ê¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¶¨ÎÏ¤·¹ç¤¨¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ç¡£
Àè¤Û¤É¤Î¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¤ÎÏÃ¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¡Ö¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¤È¤ÏÀ¾ÍÎ¤Î¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÃË½÷Ê¿Åù¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤â·ë¶ÉÀ¾ÍÎÅª¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤Î²¡¤·¤Ä¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ËÈãÈ½¤µ¤ì¤¬¤Á¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ïー¥Ðー¥ÉÂç³Ø¤Î¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥¢¥ì¥ó¤¬½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¾å¤«¤éÍýÇ°¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ー¤¬¸òº¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¥Ü¥È¥à¥¢¥Ã¥×Åª¤Ë¡¢¡ÖÃË½÷Ê¿Åù¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÍýÇ°¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÍýÁÛ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤è¤ë¥¢¥Õ¥¬¥ó¿¯¹¶¤Ç¤â¡¢¡Ö¥à¥¹¥ê¥à¤Î½÷À¤¿¤Á¤ò²òÊü¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È»Üºö¤Ï¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¤´¤¯°ìÉô¤ÎÅÔ²ñ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÀè¿ÊÅª¤Ê½÷À¤¿¤Á¤ò²òÊü¤Ï¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢ÂçÈ¾¤ÏÇÀÂ¼Éô¤Î¡Ä¡Ä¡£
»°ËÒ¡¡¤Ï¤¤¡¢ÇÀÂ¼Éô¤Î½÷À¤Ï¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó½÷À¤Î7³ä¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Íû¡¡Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹¶·â¤ÇÉ×¤ò¼º¤Ã¤Æ¡¢²òÊü¤µ¤ì¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢¤è¤ê¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¤È¤Ï²¿¤«¡×¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤â¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÎ©¾ì¤Î½÷À¤¿¤Á¤¬Ï¢ÂÓ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÅÔ²ñ¤Î½÷À¤â¡¢¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤äÃæÅì¤Çº¹ÊÌ¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë½÷À¤â¡¢¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ËÜÍè¤À¤Ã¤¿¤é¤½¤¦¤¤¤¦»×ÁÛ¤À¤Ã¤¿¤êÀ¯¼£¤À¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤¬¡¢¸½¼Â¤Ë¤Ï¤à¤·¤íÊ¬ÃÇ¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ä¡£
»°ËÒ¡¡ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
Íû¡¡¥ªー¥É¥êー¡¦¥¿¥ó¤µ¤ó¤ÈE¡¦¥°¥ì¥ó¡¦¥ï¥¤¥ë¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¡¢¡ØPLURALITY¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¤¤«¤Ë¤½¤ÎÊ¬ÃÇ¤Ë¶¶¤ò²Í¤±¤ë¤«¤ÎÄó°Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Ê¬ÃÇ¤¬¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ー¤¬Ê¬ÃÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤·Á¤Ç¡¢¤æ¤ë¤ä¤«¤ËÏ¢ÂÓ¤·¤Æ¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¡¢¤É¤¦¼Â¸½¤¹¤Ù¤¤«¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¡¢AI¤È¤«SNS¤È¤¤¤Ã¤¿¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÀß·×¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤¬Plurality¡Ê¥×¥ë¥é¥ê¥Æ¥£¡Ë¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
