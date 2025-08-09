◇第107回全国高校野球選手権大会第5日 1回戦 弘前学院聖愛3―4西日本短大付（2025年8月9日 甲子園）

弘前学院聖愛（青森）が粘り強い戦いを展開したが、初出場で2勝を挙げた2013年以来、12年ぶりの初戦突破はならなかった。

先発の左腕・芹川丈治（3年）は4回2死一塁、西日本短大付6番・山下航輝（3年）に先制2ランを被弾。それでも打線は粘り強い戦いで、ビハインドを跳ね返した。

先制点を失った直後の4回、1死からの連続四球、さらに相手投手の暴投で1死二、三塁の好機を築くと、6番・沢田蓮（2年）が左前に同点の2点適時打。これだけでは終わらない。同点適時打の沢田がすぐさま二盗を成功させると、右飛で三進。8番・成田翔音（3年）が左前に勝ち越しの適時打を放った。ノーサイン野球を掲げる聖愛ナインが聖地で躍動した。

しかし今大会4試合目のタイブレークとなった10回。先に西日本短大付に1点を許すと、得点を取り返すことはできなかった。

チームの最大の持ち味は十分に発揮した。青森大会では準々決勝から3試合連続で1点差勝利。特に決勝の八戸学院光星戦では1―3の9回に5点を奪っての逆転勝利だった。大黒柱のエース・芹川は準決勝では4季連続甲子園出場狙う青森山田戦に先発し、2失点完投。決勝の今春東北大会準Vの八戸学院光星戦では、連投ながらも先発して6回1/3を3失点。投手を中心とした粘り強い野球は、甲子園でも変わることはなかった。