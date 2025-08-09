娘が小学受験を決意！評判のいい専門塾に通えるか？＜お受験戦争 1＞【ママ友トラブル図鑑 Vol.22】
■仲の良い友達が小学校受験をすることになり…
私は千尋、34歳。娘の優花は年長さん。
どこにでもいる、ごく普通の母娘だと…少なくとも、数ヶ月前までは思っていた。
きっかけは、優花の幼稚園で一番仲の良い友達・麻里ちゃんが「お受験する」ことになったことだった。
「私立小学校に行くんだって。麻里ちゃんとバイバイしないといけないって」
そう言われた優花は、ぽろぽろと涙をこぼして私に言った。
私はそう言って、娘の手を握った。
--まさかその日から、「戦争」のような日々が始まるなんて、思ってもいなかった。
■評判のいいお受験専門塾、通える？
麻里ちゃんのママである真帆さんに娘が同じ学校を受験したいと言っていることを伝えると、それはいいわねと賛同してくれた。
お受験を決めた理由も同じ理由らしい。
（その名前、聞いたことある。評判のいい“お受験専門塾”だ。だけど、うちは…通えるか？）
(ウーマンエキサイト編集部)
※この漫画は読者の実話を元に編集しています。また、イラスト・テキスト制作に一部生成系AIを利用しています。
