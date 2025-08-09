俳優の原田龍二（５４）は、デビューのきっかけになったジュノン・スーパーボーイ・コンテストから、今年で３５年になる。原田といえば、２０１９年に報じられたファンの女性との“４ＷＤ不倫”が有名だが、その後も仕事は途切れず、３年ぶりの主演映画「ハオト」（丈監督）が８日に封切られた。２０代の頃にインド洋沖で遭難し、モンゴルでは落馬で大けがを経験。荒波にもまれながらも、ひたむきに生きる原田の魅力に迫った。（水野 佑紀）

週刊文春による「４ＷＤ諸国漫遊不倫」の報道から６年がたった。原田は「大変でしたね。味で言えば、スパイシーでした」と照れくさそうに笑った。

不倫報道で表舞台から消えていく著名人がいる中、仕事の量は「（報道前と）変わらない」。４月からＴＯＫＹＯ ＭＸで冠番組「湯ったり温泉バラエティ 原田龍二の日本全国！湯一無二」（第４土曜・後６時）が放送開始。８日に主演映画「ハオト」が封切られた。２０２０年５月に開設したＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ニンゲンＴＶ」は、総再生回数９９５０万回（６日現在）を数え、大台が目前に迫っている。

正直で、どこか憎めない人だ。不倫報道の翌日、４８分間に及ぶ謝罪会見を開き、潔く不倫を認めた。

「穴があったら入りたい状況なのに、穴から出ないといけない。でも、死なないですよね？」。吹っ切れて臨んだ謝罪会見。「手足は震えませんでしたね。逃げる方が怖かったですから」。記者の質問を真正面から受け止め、真摯（しんし）に回答。裸一貫の直球勝負が成功し、起死回生の場となった。

格闘家のような覚悟と気迫はＴＢＳ系「世界ウルルン滞在記」で培われた。２４歳の時、スリランカのインド洋沖でカツオの一本釣りに挑戦。ロケの最終日に大しけで遭難し、生死の境をさまよった。

「一緒に船に乗っていた３人の漁師が、４メートルくらい先なのに大雨で見えないほど。５０年活動していた漁師の方も、経験したことのないぐらいの大しけでした。ずっと天気が良くなくて、漁さえできなかった。最後は釣ろうと、僕も周りも士気が高まっていたんですが…」。意識が遠のき、目が覚めると港にいた。「スタッフは死んだと思ったみたいですね。僕自身も死ぬなって思いました」

その１年後、再び「ウルルン滞在記」に出演した。モンゴルでは３０〜４０キロの速度で走る馬から落馬。追い打ちをかけるように、馬に蹴られて大けがした。「草原は軟らかいと思いましたが、硬かった。膝から落ちたから良かったけど、頭打ってたら死んでいましたね」

同番組には１０年間で１０回登場。「（『ウルルン』で）根性が鍛えられ、順応性が磨かれたと思います」。死の淵を経験し、はい上がってきたからこそ、常に前向きな姿勢を忘れない。

その姿勢を貫けるのは家族の存在が大きい。不倫報道の当時、日本テレビ系「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」で披露した裸芸がきっかけでブレイク中だった。長女から「何やってんの」と失望のメールが届き、妻からは「治らない人ね、病気？」と突き放された。長男と長女は思春期。一家離散もよぎったが、最後は「見捨てないでくれた」と感謝する。

０３年にＴＢＳ系時代劇「水戸黄門」の撮影のため、一家で京都に移住した。縁もゆかりもない土地で、夫婦二人三脚で我が子と向き合ってきた。

「撮影が早く終わったら、子供たちを自転車に乗せて遠くまでサイクリングして、公園で遊ばせていました。１時間かけて行って、１時間遊んで、また１時間かけて帰る。楽しかったな〜」。父親として過ごした濃密な時間。「早く仕事を終えて、子供たちと出かけたいなって（毎日）思っていました。愛しているという気持ちをずっと継続していた。それで見放されなかったのかな」

妻・愛さんとは交際期間を含めると３０年以上、連れ添っている。「原田、アウト〜！」のユーモアのあるひと言で夫の窮地を救った妻に頭が上がらない。「（現在の関係は）シンプルに言えば良好。普段と違うことすると、すぐに見破られますね」。現在も“執行猶予中”の身とあって、手癖の悪さは顔を出していない。

公開中の映画「４９日の真実」（浅川梨奈主演）に出演し、映画「ハオト」で主演を飾るなど順調な俳優人生が続く。「演技はセンス。培うものではないと思うようになってからは、手放しになりましたね」。役者を始めて３３年、肩肘張らずに撮影に臨むようになった。

「ハオト」は戦後８０周年平和祈念作品と位置づけられ、太平洋戦争の末期、特殊機密施設が舞台。原田は元エリート海軍兵役。「人間は戦争を起こしてしまう。でも、困っている人を助けたり、花をめでたり…不思議な生き物」と語り、人間の本質を考えるきっかけになった。

前回の大阪万博が開催された１９７０年に生まれた。現在５４歳。「平均寿命を８０年と考えたら、僕はあと２５年ほど…」。少し考え込んだ後に「どうせ最後に死んでしまうなら、楽しく生きていきたいですね。愚かなことも、美しいこともする。それを受け入れたら、実りある人生になるような気がします」と、かみ締めながら語った。これからも人間らしく生きていく。

◆原田 龍二（はらだ・りゅうじ）本名・平井雅章。１９７０年１０月２６日、東京都生まれ。５４歳。聖学院大中退。９２年ＴＢＳ系ドラマ「キライじゃないぜ」で芸能界デビュー。９６年日本アカデミー賞新人俳優賞。２００１年結婚。弟は俳優・本宮泰風で、その妻はタレント・松本明子。