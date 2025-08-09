【ＮＰＢきょうのみどころ】今季３度目の投げ合い、中日・高橋宏と広島・森下どっちが投げ勝つ？ 今季の２度はいずれも高橋宏に軍配
☆中日―広島（１４：００・バンテリンドーム）中日＝高橋宏、広島＝森下
８日、中日は高橋宏、広島は森下という両エースが先発する。今季すでにこの２人の投げ合いは２度あり、いずれも高橋宏に白星、森下に黒星がついている。これまでの２人が先発で投げ合った試合は以下の通り。
▽２０２３年
７月２２日 広５―３中
森 下〇 ８回 ６安２自
高橋宏― ６回 ６安１自
※―は勝敗つかず
８月１２日 中３―２広
高橋宏〇 ７回 ２安０自
森 下● ７回 ６安３自
９月 ２日 広３―１中
森 下〇 ９回 ７安１自
高橋宏● ６回 ８安１自
▽２０２５年
５月 ２日 広２―４中
森 下● ６回１０安４自
高橋宏〇 ７回 ５安２自
８月 ２日 広０―６中
森 下● ４回 ９安５自
高橋宏〇 ９回 ２安０自
過去５度の対戦で高橋宏の３勝、森下の２勝。必ずいずれかに勝ち星がついており、この２人の投球が試合を左右しそうだ。
高橋宏は広島戦５連勝中で、バンテリンＤでの広島戦も４連勝中と絶好調。一方の森下は現在７連敗中で、ビジターも４連敗中。中日戦は昨年から６連敗中、バンテリンＤでの中日戦でも４連敗中と流れが悪い。両エースの投げ合いとなる一戦、今回はどちらに軍配があがるか。
（その他のカード）
☆ＤｅＮＡ―巨人（１８：００・横浜）ＤｅＮＡ＝ケイ、巨人＝又木
☆阪神―ヤクルト（１８：００・京セラドーム大阪）阪神＝デュプランティエ、ヤクルト＝吉村
☆西武―楽天（１８：００・ベルーナドーム）西武＝隅田、楽天＝滝中
☆ロッテ―オリックス（１８：００・ＺＯＺＯマリン）ロッテ＝小島、オリックス＝エスピノーザ
☆ソフトバンク―日本ハム（１４：００・みずほペイペイドーム）ソフトバンク＝有原、日本ハム＝加藤貴
※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順