　☆中日―広島（１４：００・バンテリンドーム）中日＝高橋宏、広島＝森下

　８日、中日は高橋宏、広島は森下という両エースが先発する。今季すでにこの２人の投げ合いは２度あり、いずれも高橋宏に白星、森下に黒星がついている。これまでの２人が先発で投げ合った試合は以下の通り。

　▽２０２３年

７月２２日　広５―３中

森　下〇　８回　６安２自

高橋宏―　６回　６安１自

※―は勝敗つかず

８月１２日　中３―２広

高橋宏〇　７回　２安０自

森　下●　７回　６安３自

９月　２日　広３―１中

森　下〇　９回　７安１自

高橋宏●　６回　８安１自

　▽２０２５年

５月　２日　広２―４中

森　下●　６回１０安４自

高橋宏〇　７回　５安２自

８月　２日　広０―６中

森　下●　４回　９安５自

高橋宏〇　９回　２安０自

　過去５度の対戦で高橋宏の３勝、森下の２勝。必ずいずれかに勝ち星がついており、この２人の投球が試合を左右しそうだ。

　高橋宏は広島戦５連勝中で、バンテリンＤでの広島戦も４連勝中と絶好調。一方の森下は現在７連敗中で、ビジターも４連敗中。中日戦は昨年から６連敗中、バンテリンＤでの中日戦でも４連敗中と流れが悪い。両エースの投げ合いとなる一戦、今回はどちらに軍配があがるか。

（その他のカード）

　☆ＤｅＮＡ―巨人（１８：００・横浜）ＤｅＮＡ＝ケイ、巨人＝又木

　☆阪神―ヤクルト（１８：００・京セラドーム大阪）阪神＝デュプランティエ、ヤクルト＝吉村

　☆西武―楽天（１８：００・ベルーナドーム）西武＝隅田、楽天＝滝中

　☆ロッテ―オリックス（１８：００・ＺＯＺＯマリン）ロッテ＝小島、オリックス＝エスピノーザ

　☆ソフトバンク―日本ハム（１４：００・みずほペイペイドーム）ソフトバンク＝有原、日本ハム＝加藤貴

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順