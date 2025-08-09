☆中日―広島（１４：００・バンテリンドーム）中日＝高橋宏、広島＝森下

８日、中日は高橋宏、広島は森下という両エースが先発する。今季すでにこの２人の投げ合いは２度あり、いずれも高橋宏に白星、森下に黒星がついている。これまでの２人が先発で投げ合った試合は以下の通り。

▽２０２３年

７月２２日 広５―３中

森 下〇 ８回 ６安２自

高橋宏― ６回 ６安１自

※―は勝敗つかず

８月１２日 中３―２広

高橋宏〇 ７回 ２安０自

森 下● ７回 ６安３自

９月 ２日 広３―１中

森 下〇 ９回 ７安１自

高橋宏● ６回 ８安１自

▽２０２５年

５月 ２日 広２―４中

森 下● ６回１０安４自

高橋宏〇 ７回 ５安２自

８月 ２日 広０―６中

森 下● ４回 ９安５自

高橋宏〇 ９回 ２安０自

過去５度の対戦で高橋宏の３勝、森下の２勝。必ずいずれかに勝ち星がついており、この２人の投球が試合を左右しそうだ。

高橋宏は広島戦５連勝中で、バンテリンＤでの広島戦も４連勝中と絶好調。一方の森下は現在７連敗中で、ビジターも４連敗中。中日戦は昨年から６連敗中、バンテリンＤでの中日戦でも４連敗中と流れが悪い。両エースの投げ合いとなる一戦、今回はどちらに軍配があがるか。

（その他のカード）

☆ＤｅＮＡ―巨人（１８：００・横浜）ＤｅＮＡ＝ケイ、巨人＝又木

☆阪神―ヤクルト（１８：００・京セラドーム大阪）阪神＝デュプランティエ、ヤクルト＝吉村

☆西武―楽天（１８：００・ベルーナドーム）西武＝隅田、楽天＝滝中

☆ロッテ―オリックス（１８：００・ＺＯＺＯマリン）ロッテ＝小島、オリックス＝エスピノーザ

☆ソフトバンク―日本ハム（１４：００・みずほペイペイドーム）ソフトバンク＝有原、日本ハム＝加藤貴

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順