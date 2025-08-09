◆米大リーグ オリオールズ―アスレチックス（８日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）

オリオールズ・菅野智之投手（３５）が８日（日本時間９日）、本拠地・アスレチックス戦に先発し、７回５安打１失点と好投。９勝目の権利を持って降板した。４奪三振３四死球で球数９１球。７イニングを投げたのは６月３日（同４日）の敵地・マリナーズ戦以来２か月ぶりで、防御率は４・２４に良化した。

中５日でのマウンド。初回はわずか２球で２アウトを奪うと、７月にルーキー史上初の１試合４本塁打を記録した３番・カーツを見逃し三振。７球で３者凡退と抜群の立ち上がりだった。その裏には女房役のラッチマンの先制２ランなど２発でいきなり３点の援護をもらった。２回は２死からハネズに四球を与えるも無失点。３回は先頭のウルシェラにこの日初安打となる左前打を浴び、連打で無死一、二塁とされたが、１番・コルテスを二ゴロ併殺。２番・ルーカーには死球で２死一、三塁となるも、カーツには８５・９マイル（約１３８・２キロ）スイーパーを内角低めに制球して２打席連続の見逃し三振に斬った。

３―０の５回。先頭の７番・バトラーに左翼線二塁打を許すと、１死三塁から９番・ウリアスの中犠飛で１点を失ったが、これ以上の得点は与えない。２点リードの６回は１死からカーツの遊撃内野安打などで２死一、二塁のピンチを招いたが、冷静にハネズを遊ゴロに打ち取った。７回は先頭・バトラーを四球で歩かせたが、その後２死一塁に。１番・コルテスを迎えた場面では投手コーチがマウンドに向かい、菅野と言葉を交わした。それでも、コルテスを二ゴロに仕留めてこの回を投げ切ると、菅野はポンポンとグラブをたたき、相棒・ラッチマンと互いをたたえ合った。この日は最速９４・４マイル（約１５１・９キロ）だった。

前回２日（同３日）の敵地・カブス戦では、５回５安打３失点で勝ち負けつかず。鈴木誠也外野手（３０）とのメジャー初対戦は３打席で２打数無安打（１四球）に封じ、「こっち（米国）で対戦できるなんて夢にも思っていなかった」と振り返った。

菅野はこの日までに２１試合でチーム最多タイの８勝５敗、防御率４・２１。ア・リーグ東地区最下位のオ軍の中でエース級の働きを見せ、メジャー挑戦１年目での２ケタ勝利を視界に捉えている。このまま９勝目を挙げれば１０勝に王手。７月３１日（同８月１日）のトレード期限が過ぎ、放出候補に挙げられながらも残留が決まった右腕はスポーツ報知の取材に応じ「流れのままに過ごしているという感じです」「これまで通り、しっかりローテーションを守って、チームに勝ちがつくよう、最後まで投げ切りたい」などと心境を明かしている。