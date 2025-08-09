元ＮＧＴ４８で第１子妊娠中のタレント・荻野由佳が、夫との２ショットを公開した。

９日までにインスタグラムを更新し「幼馴染ままから結婚おめでとう！と手作りのアーティフィシャルフラワーをいただいた、、 (結構前だけど…）」と友人の祝福に感謝した。そして「２枚目、、」と話を続け、夫との２ショットを投稿。２人で並んで座り、大きなヘビを首にかけている。夫の顔はスタンプで隠したが、「夫の顔はニコニコです（凄）私の顔は少しビビってる」と説明した。

ワイルドな雰囲気の夫の姿にフォロワーは騒然。「なかよしですね〜。旦那さまは、ガタイがいいですね。スポーツ選手かな〜」「夫の顔見せてー」と気になっていた。

荻野はＡＫＢ４８の仮研究生やバイトＡＫＢを経て、２０１５年５月の「第２回ＡＫＢ４８グループドラフト会議」でＮＧＴ４８に指名され加入。１７年のＡＫＢ４８選抜総選挙では５位で初選抜入りすると、１８年の同総選挙でも４位に入り、２１年に卒業した。２６歳誕生日を迎えた今年２月１６日に結婚を発表し、お相手については「かねてよりお付き合いしていた方」と説明。同年４月に第１子妊娠を公表した。