

息子家族の帰省は嬉しいものですが、金銭的・体力的な負担になりがちです（写真：takeuchi masato／PIXTA）

《こんなにかかるの？》どんどん老後資金が削られる「孫資金」の実態

共働きが多く経済的に豊か、仲よし夫婦が多いなどのメリットはあるものの、一方で「老後に頼れる子どもがいない」という不安や心配がある。

そんな「おふたりさまの老後」の盲点を明らかにし、不安や心配ごとをクリアしようと上梓されたのが『「おふたりさまの老後」は準備が10割』だ。同書は7刷3万部を突破するベストセラーになっている。

今年もまもなくお盆の帰省ラッシュがはじまります。





多いのは、都市部に住む子世帯が、孫を連れて故郷に帰省するパターン。新幹線の駅で祖父母と孫が抱擁するシーンは、ニュース映像の定番ですね。

祖父母と孫の再会は心温まるシーンですが、手放しで喜べるケースばかりではないのが実情のようです──。

北海道在住のSさんご夫婦は70代後半。

お盆休みと年末年始には、東京に住む息子家族が帰省してくるそうです。息子は晩婚だったため、2人の孫はまだ小学生です。

最初のうちは「帰ってきてくれてありがとう」という感謝の気持ちを込めて、たくさんのお土産を渡していました。

しかし息子に「それよりも、できれば交通費を出してほしい」と言われてからは、飛行機代を負担しているそうです。

息子とその妻と孫2人。親子4人が飛行機で東京から北海道に帰省すれば、往復20万〜30万円はかかります。

それが年に2度なら、約50万円です。

ほかにも、おこづかいやお年玉、帰省時の外食費、旅行費など、すべてSさん持ちなのだそうです。

飛行機代を出すからといってお土産を渡さないわけにもいかず、たくさんのお土産を持たせる習慣もそのままです。

「孫の顔が見たい」のはやまやまだが…

【年間の孫費用・息子家族にかかる年間費用】

交通費 50万円

こづかい（お年玉） 5万円

外食費 5万円

プレゼント・お土産代 5万円

旅行費（温泉旅館） 20万円



合計 85万円

ざっくり数え上げただけでも、孫および息子家族にかかるお金は年間85万円ほど。

孫の顔を見たいのはやまやまですが、帰省時に一緒に買い物などに行けば、おもちゃなどもねだられるそうです。

さらに、祖父母から孫への教育資金の贈与は、年間110万円以下であれば原則非課税となります。

「東京は住居費が高いうえに、塾や習い事費の負担が大きい。できれば援助してもらえないだろうか」と、Sさん夫妻は息子さんから打診されているとのことです。

Sさんご夫婦は十分な老後資金をためて老後生活をスタートさせましたが、

「このままでは老後資金がどんどん削られてしまう」

「できれば、帰省は2年に一度くらいにしてほしい」

と、内心悩んでいるそうです。

金銭面だけでなく、体力面の負担も…

悩みのタネは金銭面だけではありません。

帰省時は寝具の準備や食事の支度などもまかされるため、息子家族が帰ったあとはぐったり疲れて、3日ほど寝込むこともあるそう。

昨今は晩婚化の影響もあり、孫の顔を見る年代も先送りされて、70代、80代で孫を授かるというケースも少なくありません。

気力や体力が衰えた年代に、幼い孫の遊び相手や帰省の世話をするのはかなりの負担です。

ただ、やはり息子家族と会えるのはうれしいもの。

お金を出し渋ったり、帰省の頻度を下げるように言ったりすれば、「もう二度と帰省してくれないのではないか」と不安になり、はっきり言えないのだそうです。

こんなケースもあります。

Wさんは70代のご夫婦ですが、昨年30代の娘さんが離婚して、7歳と3歳の孫を連れて戻ってきたそうです。

娘と孫たちに日当たりのよい部屋を明け渡し、Wさんたちは日当たりの悪い和室に移りました。

娘はシングルマザーで経済力がないため、家賃はおろか、食費や水道光熱費も入れようとしません。

幼い子どもたちが毎日家の中を走り回り、食事は子どもの好物ばかり、お風呂や外出も子どもたち優先です。

さらに保育園の送迎や買い物の車出しなども頼まれ、Wさん夫妻は疲労困憊……。

夫婦2人の静かな生活がかき乱され、生活リズムも乱れて、体調も崩しがちになっているそうです。

「かわいい孫と一緒に住めるのは楽しいだろうし、老後も安心だと思っていたけれど、もうストレスで限界。できることなら出ていってほしい」というのが、Wさんの今の本音だそう。

「同居はしたくない」と考えるのは親世代

これまでは、同居といえばいわゆる「お嫁さん」のほうが嫌がり、「舅・姑さん」のほうが乗り気という構図がありました。

しかし、社会構造的に経済力のある高齢者、経済力のない若年層が増え、そういった嫁姑事情が逆転しているケースも少なくないようです。

つまり「子や孫と一緒に住むなんてまっぴらごめん。お金と体力を吸い取られるだけ」と考える親世代も決して少なくないのです。

今回紹介したケースのように、老後を子どもに頼ろうと考えると「多少の金銭援助はやむなし」などと考えがちです。

しかし、相手への期待や依存で自分の行動を決めても、思うような結果にならないことが多いものです。

子どもに頼らなくてもいい「老後の準備」をしておこう

とくに同居などは、一度スタートしてしまうと、うまくいかなかったときに絶縁状態になりかねません。

それよりも、お互いにできるかぎり自立して生きるほうが、人間関係の軋轢も少なくてすみます。

もちろん、いつかは誰かのサポートが必要なときがやってくるでしょう。

でも、しっかり「準備」をしておけば、子や孫に頼らずに済む老後も可能なのです。

「孫のためにあれほどお金を出したのに、老後の面倒もみてくれない」

そんなふうに嘆かないためにも、「孫ストレス」で悩むより、今からできるかぎりの「準備」をしっかり始めておきましょう。

（松尾 拓也 ： 行政書士、ファイナンシャル・プランナー、相続と供養に精通する終活の専門家）