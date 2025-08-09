Photo: 山田洋路

スタンドやホルダー、リング…。アクセサリー類が多くなればなるほど、その管理が煩雑化するのも確かです。

「足し算ではなく引き算」で生活を上質化するのが、マグネットと2軸ヒンジを併せ持つスマホリング「Dual Magic Ring」。

スタンドにもホルダーにもなるこの製品は、日常のささやかな煩わしさを、たった1つの道具で解消しようとする意欲作。

「Dual Magic Ring」が単なるスマホリングの「上位互換」ではないということ、使ってみて初めて明確になった魅力をご紹介していきます。

アルミニウム合金ボディからあふれる信頼感

Photo: 山田洋路

重量はたったの43g、マット仕上げのアルミニウム合金ボディには2軸ヒンジが。

指で動かすと、滑らかさとともにほと良い抵抗感があり「おそらく、すぐには緩まないだろう」という安心感がありました。

Photo: 山田洋路

MagSafeでの吸着も文句なし。ケース越しにiPhone 16 Proに取り付けても、スタンドとしての役割は果たせそうです。2軸ヒンジの可動域が広いので、縦置き・横置きに対応できます。

ポイントは、どの角度でもピタリと止まること。ヒンジがお辞儀しないというだけで、スマホとの付き合い方が快適になります。

Photo: 山田洋路

より強固に吸着させたい、あるいはMagSafe非搭載のスマホで使いたいというときのために、メタルリングや補助シールがなんと3枚ずつ付属していました。

さらにオプションとして、落下防止のためのリストストラップも用意されている手厚さ。シーンに応じてスマホをどうホールドするかが、選びたい放題です。

暮らしの3シーンで実感した便利さ

「Dual Magic Ring」を試用してみて数時間後には、日常のさまざまな場面でもう「なくては困る」道具になっていました。具体的なシーンを紹介します。

1. デスクワーク中の情報チェック端末

Photo: 山田洋路

移動するたびにスマホスタンドを探す…そんな小さな手間が、このリング1つで消えました。

リングを展開すれば即スタンドと化し縦横自在に使えますし、角度の調整も細かくできるので、出先でスマホをセカンドモニターとして使う際なんかにもうってつけでした。

2. 車内での動画視聴

Photo: 山田洋路

「Dual Magic Ring」は、「抜け目のなさ」が何よりの魅力。リング状のデザインから、車内のシートへの取り付けが容易で、後部座席での動画視聴環境がすぐに整いました。

ちなみにオプションには、熱を帯びがちなダッシュボードに取り付けてもはずれにくいメタルプレートなんかも用意されています。

3. キッチンでのレシピ閲覧

Photo: 山田洋路

両面に磁石がついていることもこの製品ならではの特長。冷蔵庫やレンジフードにピタッと吸着してスマホを吊るせます。

スマホをいちいち水で濡れた手で持たなくていい。それだけで料理の効率はアップしました。

ミニマリスト的「引き算」で得た快適性

Photo: 山田洋路

スタンド、ホルダー、リングの3役をこなし、加えて磁石とストラップ機能まで備えるとなれば、複数のガジェットを買い揃えるよりも合理的。

アクセサリー類を減らしつつ、便利なスマホをフル活用したい方こそリング1つのありがたみを実感できるはずです。

日常のちょっとした面倒が少しずつ軽減されていく快適さを、ぜひ体感してみてください。

Photo: 山田洋路

