どこでもスマホを設置できるスマホリング「Dual Magic Ring」の便利さを実感する暮らしの3シーンをご紹介
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
スタンドやホルダー、リング…。アクセサリー類が多くなればなるほど、その管理が煩雑化するのも確かです。
「足し算ではなく引き算」で生活を上質化するのが、マグネットと2軸ヒンジを併せ持つスマホリング「Dual Magic Ring」。
スタンドにもホルダーにもなるこの製品は、日常のささやかな煩わしさを、たった1つの道具で解消しようとする意欲作。
「Dual Magic Ring」が単なるスマホリングの「上位互換」ではないということ、使ってみて初めて明確になった魅力をご紹介していきます。
アルミニウム合金ボディからあふれる信頼感
重量はたったの43g、マット仕上げのアルミニウム合金ボディには2軸ヒンジが。
指で動かすと、滑らかさとともにほと良い抵抗感があり「おそらく、すぐには緩まないだろう」という安心感がありました。
MagSafeでの吸着も文句なし。ケース越しにiPhone 16 Proに取り付けても、スタンドとしての役割は果たせそうです。2軸ヒンジの可動域が広いので、縦置き・横置きに対応できます。
ポイントは、どの角度でもピタリと止まること。ヒンジがお辞儀しないというだけで、スマホとの付き合い方が快適になります。
より強固に吸着させたい、あるいはMagSafe非搭載のスマホで使いたいというときのために、メタルリングや補助シールがなんと3枚ずつ付属していました。
さらにオプションとして、落下防止のためのリストストラップも用意されている手厚さ。シーンに応じてスマホをどうホールドするかが、選びたい放題です。
暮らしの3シーンで実感した便利さ
「Dual Magic Ring」を試用してみて数時間後には、日常のさまざまな場面でもう「なくては困る」道具になっていました。具体的なシーンを紹介します。
1. デスクワーク中の情報チェック端末
移動するたびにスマホスタンドを探す…そんな小さな手間が、このリング1つで消えました。
リングを展開すれば即スタンドと化し縦横自在に使えますし、角度の調整も細かくできるので、出先でスマホをセカンドモニターとして使う際なんかにもうってつけでした。
2. 車内での動画視聴
「Dual Magic Ring」は、「抜け目のなさ」が何よりの魅力。リング状のデザインから、車内のシートへの取り付けが容易で、後部座席での動画視聴環境がすぐに整いました。
ちなみにオプションには、熱を帯びがちなダッシュボードに取り付けてもはずれにくいメタルプレートなんかも用意されています。
3. キッチンでのレシピ閲覧
両面に磁石がついていることもこの製品ならではの特長。冷蔵庫やレンジフードにピタッと吸着してスマホを吊るせます。
スマホをいちいち水で濡れた手で持たなくていい。それだけで料理の効率はアップしました。
ミニマリスト的「引き算」で得た快適性
スタンド、ホルダー、リングの3役をこなし、加えて磁石とストラップ機能まで備えるとなれば、複数のガジェットを買い揃えるよりも合理的。
アクセサリー類を減らしつつ、便利なスマホをフル活用したい方こそリング1つのありがたみを実感できるはずです。
日常のちょっとした面倒が少しずつ軽減されていく快適さを、ぜひ体感してみてください。
＞＞どこでも使える！スマホライフを変える“神アイテム”
Photo: 山田洋路
Source: CoSTORY