１９日にＣＯＯＬ ＪＡＰＡＮ ＰＡＲＫ ＯＳＡＫＡ・ＷＷホールで行われる、阪神−中日のパブリックビューイングイベント「ボックス席観戦フェス」を前に、出演者でお笑い芸人のシャンプーハット・恋さんとＮＭＢ４８の川上千尋が対談を行った。このイベントには本紙評論家の糸井嘉男氏。さらには福留孝介氏、森繁和氏、星野伸之氏らそうそうたる球界ＯＢが出演。恋さん、川上ら６人がファンとして盛り上げる。

−初のＰＶイベント。

恋さん「メンバー見た時にそこまで張り切らなくていいのかなと（笑）普通に楽しそうやったけど、メンバー見て引き締まりましたね」

川上「あんまりふざけられないですよね。とにかく緊張します。どんなお話を聞いたらいいんだろうと。１００個くらい質問考えていこうかなって」

−ＯＢたちに聞いてみたいこと。

恋さん「チームメートのすごかった人とか、前に今岡さんとご飯食べに行ったら、やっぱり金本さんてえげつない人やったって聞いた。あんなすごい人がすごいって言うって相当すごいねんなって」

川上「アイドルを今年で卒業するんですけど、メンタル面を聞きたいです。どうやっていろんな壁を乗り越えてきたか知りたいなと」

−今年の阪神をどう見てるか。

川上「好調すぎて、今年もし優勝したら１８年後とかになるんじゃないかなって。勝手に思ってるんですけど。ファンが余裕持てるくらい強いっていうのを実感しててすごいなと思います」

恋さん「強いですね。投手陣は歴代プロ野球史上最強のメンバーじゃないですか。今年で言ったらみんな活躍しすぎて給料がどうなんねやろって（笑）。これはクラウドファンディングでもせんと、全員上がったら大変なことになりますよね」

−藤川監督の印象は。

恋さん「最初はベストを見出すためにいろいろやりましたけど、完璧な状態を見つけたら、とんでもないことになったなと。あとはめちゃくちゃ肝座ってるなって采配をするので、他チームからしたらめちゃくちゃ怖い監督でしょうね」

川上「温厚にも見えますけど、しっかり意思を持ってらっしゃって。選手への言葉を見てたら本当に親心というかそういうものを感じて、この先何年間本当に安心だなと見てます」

−どんなイベントにしたいか。

恋さん「正直普通のテレビも素晴らしいけど、こんだけ喋ってくれそうな方々が集まってるんでね、１発で終わるのかなって感じもしますよね」

川上「みんなで応援歌を一緒に歌ったりしながら、メガホンとか持ってきていいんですかね（大丈夫です）。球場で応援してる感じも味わいつつ、いろんな話を聞いて楽しめたらなと思います」

「ボックス席観戦フェス」のチケットはＦＡＮＹ Ｔｉｃｋｅｔ、ローチケ、チケットぴあで好評発売中。