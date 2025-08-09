·ëº§È¯É½¤Î¸µAKB48²ÃÆ£ÎèÆà¡¢É×¤È¤ÎÌ©Ãå2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¥ª¥½¥í¤Ê¤Î²Ä°¦¤¹¤®¡×¡Ö¹¬¤»¥ª¡¼¥é¤¹¤´¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/09¡Û¸µAKB48¤Î²ÃÆ£ÎèÆà¤¬8·î8Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£É×¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µAKB48²ÃÆ£ÎèÆà¡¢É×¤È¤ÎÌ©Ãå2¥·¥ç¥Ã¥È
Æ±Æü¡¢SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿²ÃÆ£¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö¤ª½Ë¤¤¥³¥á¥ó¥ÈÂô»³¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹ ËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÈ¯É½Á°¤Ï¤¹¤´¤¤¥É¥¥É¥¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬³§¤µ¤ó¤Î²¹¤«¤¤¥³¥á¥ó¥È¤ò¸«¤Æ¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤Ç²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¸å¤Î¿´¶¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö·ëº§¤·¤Æ¤â»ä¼«¿È¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Çº£¸å¤È¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹ SNS¤âÊÑ¤ï¤é¤º´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡£¡Ö¤¢¤ÈÍ¾ÃÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¼Â¤ÏÃ¶Æá¤µ¤ó¤¬¤ªÃÂÀ¸Æü¤Ë¥Ï¥ï¥¤¤ØÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆSNS¤Î¼Ì¿¿¤Ï¥Ï¥ï¥¤¤Ç»£¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢·ëº§È¯É½»þ¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£¤È¤â¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¤ªÂ·¤¤¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤¿²ÃÆ£¤ÈÉ×¤¬´ó¤êÅº¤¦»Ñ¤¬¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¹¬¤»¥ª¡¼¥é¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥ª¥½¥í¤Ê¤Î²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥é¥Ö¥é¥Ö¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
