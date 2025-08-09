インナードライ肌のための新スキンケア「Urgem」、ウエルシアにて限定発売

スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニーは9月9日、新スキンケアブランド「Urgem（ウルジェム）」より、肌の水油分を管理する4種のラインナップ（洗顔・クレンジング・ローション・パック）を全国のウエルシアグループ限定で発売します。

ウルジェムはインナードライ肌のうるおいと皮脂バランスを整え、「肌ひたひた 心も、ひたひた」へ導く水油分管理スキンケアブランドです。

■開発背景

肌質は、一人ひとり異なるものです。自身の肌を正しく理解し、最適なケアを選ぶことが必要です。乾燥やカサつき、ベタつきやテカリなど、乾燥肌と脂性肌、どちらの特徴も抱える肌質をインナードライ肌（混合肌）と呼びます。

「肌表面は皮脂でベタついているのに、肌の中は水分が不足している」「どのようにケアしたらいいか分からない」……そんなインナードライ肌特有の悩みに皮脂ケアと水分ケア、ダブルのアプローチで肌管理ができる水だくスキンケアを「ウルジェム」より提案しています。

ベタつく肌も、ときどきカサつく。

テカったり、乾燥したり。

毛穴が気になったり、

ときどきニキビができたり。

インナードライ肌に存在する多様な側面を、

受け入れ、ケアし、愛でる

ウルジェムの水だくスキンケア。

海洋由来成分の贅沢なうるおいと

みずみずしさが織りなす心地よい感触で、

途切れない波のように

うるおいと喜びが押し寄せる肌に。

肌ひたひた 心も、ひたひた

海のうるおいをあなたの輝きへ

Umi + Uruoi + Your Gem = Urgem

■ウルジェム 蜜水感クレンジングセラム ＜メイク落とし＞

美容液成分95％配合の蜜水感ジェルリキッドで、“すっきり”と“しっとり”を両立したうるおい仕立ての蜜水感クレンジング

【角栓メルト処方】

角栓溶解成分「トロメタミン*1」が毛穴の皮脂*2にアプローチ

【ウォーターボンド処方】

洗い流した後も肌のうるおいを逃さない

5種のヒアルロン酸*3 ／ セラミド*4 ／ リピジュア®*5

・ダブル洗顔不要

・濡れた手OK

・まつエクOK*6

■ウルジェム 水ジェルゴマージュ洗顔 ＜洗顔料＞

美容液成分91％の水ジェル+スクラブで、古い角質も、毛穴汚れもつるんと落ち！ “すっきり”と”しっとり”を両立したぷるぷる質感の水ジェルゴマージュ洗顔

【角栓メルト処方】

角栓溶解成分「トロメタミン*1」が毛穴の皮脂*2にアプローチ

【ウォーターボンド処方】

洗い流した後も肌のうるおいを逃さない

5種のヒアルロン酸*3 ／ セラミド*4 ／ リピジュア®*5

・朝の洗顔や夜のダブル洗顔使用で、スキンケアの浸透*7アップ

・泡立てないタイプ

■ウルジェム 水だくローション ＜化粧水＞

水油分バランスを整えながら角層を水分で満たして水満ち肌へ！ 角層を水分で満たすうるおいたぷたぷ水だくローション

【皮脂*2 バランサー処方】

肌の水分と過剰な皮脂のバランスにアプローチ

イノシトール*8 ／ グリシルグリシン*9

【ウォーターデリバリー処方】

角層にうるおいを浸透・循環・留める

5種のヒアルロン酸*3（5倍*10） ／ セラミド*4 ／ アマチャヅル葉エキス*11

■ウルジェム 水だくローションパック ＜パック＞

水油分バランスを整えながら角層を水分で満たして水満ち肌へ！ さっぱりなのにしっかりうるおう水だくローションパック

【皮脂*2 バランサー処方】

肌の水分と過剰な皮脂のバランスにアプローチ

イノシトール*8 ／ グリシルグリシン*9 ／ 皮脂テカ防止成分*12 ／ 皮脂吸着成分*13

【ウォーターデリバリー処方】

角層にうるおいを浸透・循環・留める

5種のヒアルロン酸*3 ／ セラミド*4 ／ アマチャヅル葉エキス*11

■4種共通特徴

・角層をうるおいで満たす海洋由来成分配合

‐ PDRNDUO*14 ／ 海洋深層水*15 ／ 海藻エキス*16

・オイルカット*17

・グリセリンフリー

・アルコールフリー

・クリアフローラルの香り

＊1 洗浄成分

＊2 過剰な皮脂

＊3 アセチルヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸クロスポリマーNa、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、加水分解ヒアルロン酸Na（全て保湿）

＊4 セラミドNG、セラミドAP、セラミドNP（全て保湿）

＊5 ポリクオタニウムー51（保湿）

＊6 一般的なシアノアクリレート系成分のグルーを使用したまつ毛エクステンションに使えます。

＊7 角層まで

＊8 保湿

＊9 保湿

＊10「ウルジェム 蜜水感クレンジング」との比較

＊11 保湿

＊12 ダイズ種エキス（保湿）

＊13 ヒドロキシアパタイト

＊14 DNA-Na（整肌）

＊15 海水（保湿）

＊16 マコンブエキス（保湿）

＊17 香料を除く

リピジュアは日油の登録商標です。

■商品概要

・「ウルジェム 蜜水感クレンジングセラム ＜メイク落とし＞」170mL 1,738円

・「ウルジェム 水ジェルゴマージュ洗顔 ＜洗顔料＞」120g 1,408円

・「ウルジェム 水だくローション ＜化粧水＞」180mL 1,738円

・「ウルジェム 水だくローションパック ＜パック＞」70枚入り（265mL） 1,848円

発売日：2025年9月9日

販売先：全国のウエルシアグループ限定にて発売

※店舗によって取り扱いの有無が異なります。

※店舗によって陳列開始日が異なるため、店頭発売日の表記についてはメーカー発送日となります。

※在庫状況等は、店舗に直接確認してから来店するのがおすすめです。

【ウルジェム公式サイト】

https://www.bcl-brand.jp/brand/urgem

（エボル）