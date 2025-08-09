インナードライ肌のための新スキンケア「Urgem」、ウエルシアにて限定発売
スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニーは9月9日、新スキンケアブランド「Urgem（ウルジェム）」より、肌の水油分を管理する4種のラインナップ（洗顔・クレンジング・ローション・パック）を全国のウエルシアグループ限定で発売します。
ウルジェムはインナードライ肌のうるおいと皮脂バランスを整え、「肌ひたひた 心も、ひたひた」へ導く水油分管理スキンケアブランドです。
■開発背景
肌質は、一人ひとり異なるものです。自身の肌を正しく理解し、最適なケアを選ぶことが必要です。乾燥やカサつき、ベタつきやテカリなど、乾燥肌と脂性肌、どちらの特徴も抱える肌質をインナードライ肌（混合肌）と呼びます。
「肌表面は皮脂でベタついているのに、肌の中は水分が不足している」「どのようにケアしたらいいか分からない」……そんなインナードライ肌特有の悩みに皮脂ケアと水分ケア、ダブルのアプローチで肌管理ができる水だくスキンケアを「ウルジェム」より提案しています。
ベタつく肌も、ときどきカサつく。
テカったり、乾燥したり。
毛穴が気になったり、
ときどきニキビができたり。
インナードライ肌に存在する多様な側面を、
受け入れ、ケアし、愛でる
ウルジェムの水だくスキンケア。
海洋由来成分の贅沢なうるおいと
みずみずしさが織りなす心地よい感触で、
途切れない波のように
うるおいと喜びが押し寄せる肌に。
肌ひたひた 心も、ひたひた
海のうるおいをあなたの輝きへ
Umi + Uruoi + Your Gem = Urgem
■ウルジェム 蜜水感クレンジングセラム ＜メイク落とし＞
美容液成分95％配合の蜜水感ジェルリキッドで、“すっきり”と“しっとり”を両立したうるおい仕立ての蜜水感クレンジング
【角栓メルト処方】
角栓溶解成分「トロメタミン*1」が毛穴の皮脂*2にアプローチ
【ウォーターボンド処方】
洗い流した後も肌のうるおいを逃さない
5種のヒアルロン酸*3 ／ セラミド*4 ／ リピジュア®*5
・ダブル洗顔不要
・濡れた手OK
・まつエクOK*6
■ウルジェム 水ジェルゴマージュ洗顔 ＜洗顔料＞
美容液成分91％の水ジェル+スクラブで、古い角質も、毛穴汚れもつるんと落ち！ “すっきり”と”しっとり”を両立したぷるぷる質感の水ジェルゴマージュ洗顔
【角栓メルト処方】
角栓溶解成分「トロメタミン*1」が毛穴の皮脂*2にアプローチ
【ウォーターボンド処方】
洗い流した後も肌のうるおいを逃さない
5種のヒアルロン酸*3 ／ セラミド*4 ／ リピジュア®*5
・朝の洗顔や夜のダブル洗顔使用で、スキンケアの浸透*7アップ
・泡立てないタイプ
■ウルジェム 水だくローション ＜化粧水＞
水油分バランスを整えながら角層を水分で満たして水満ち肌へ！ 角層を水分で満たすうるおいたぷたぷ水だくローション
【皮脂*2 バランサー処方】
肌の水分と過剰な皮脂のバランスにアプローチ
イノシトール*8 ／ グリシルグリシン*9
【ウォーターデリバリー処方】
角層にうるおいを浸透・循環・留める
5種のヒアルロン酸*3（5倍*10） ／ セラミド*4 ／ アマチャヅル葉エキス*11
■ウルジェム 水だくローションパック ＜パック＞
水油分バランスを整えながら角層を水分で満たして水満ち肌へ！ さっぱりなのにしっかりうるおう水だくローションパック
【皮脂*2 バランサー処方】
肌の水分と過剰な皮脂のバランスにアプローチ
イノシトール*8 ／ グリシルグリシン*9 ／ 皮脂テカ防止成分*12 ／ 皮脂吸着成分*13
【ウォーターデリバリー処方】
角層にうるおいを浸透・循環・留める
5種のヒアルロン酸*3 ／ セラミド*4 ／ アマチャヅル葉エキス*11
■4種共通特徴
・角層をうるおいで満たす海洋由来成分配合
‐ PDRNDUO*14 ／ 海洋深層水*15 ／ 海藻エキス*16
・オイルカット*17
・グリセリンフリー
・アルコールフリー
・クリアフローラルの香り
＊1 洗浄成分
＊2 過剰な皮脂
＊3 アセチルヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸クロスポリマーNa、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、加水分解ヒアルロン酸Na（全て保湿）
＊4 セラミドNG、セラミドAP、セラミドNP（全て保湿）
＊5 ポリクオタニウムー51（保湿）
＊6 一般的なシアノアクリレート系成分のグルーを使用したまつ毛エクステンションに使えます。
＊7 角層まで
＊8 保湿
＊9 保湿
＊10「ウルジェム 蜜水感クレンジング」との比較
＊11 保湿
＊12 ダイズ種エキス（保湿）
＊13 ヒドロキシアパタイト
＊14 DNA-Na（整肌）
＊15 海水（保湿）
＊16 マコンブエキス（保湿）
＊17 香料を除く
リピジュアは日油の登録商標です。
■商品概要
・「ウルジェム 蜜水感クレンジングセラム ＜メイク落とし＞」170mL 1,738円
・「ウルジェム 水ジェルゴマージュ洗顔 ＜洗顔料＞」120g 1,408円
・「ウルジェム 水だくローション ＜化粧水＞」180mL 1,738円
・「ウルジェム 水だくローションパック ＜パック＞」70枚入り（265mL） 1,848円
発売日：2025年9月9日
販売先：全国のウエルシアグループ限定にて発売
※店舗によって取り扱いの有無が異なります。
※店舗によって陳列開始日が異なるため、店頭発売日の表記についてはメーカー発送日となります。
※在庫状況等は、店舗に直接確認してから来店するのがおすすめです。
【ウルジェム公式サイト】
https://www.bcl-brand.jp/brand/urgem
