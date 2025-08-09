毛穴汚れを分解！　シリコンブラシでやさしくスペシャルケアが叶う「ツルリ」部分用洗顔がリニューアル

スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニーは7月22日、スキンケアシリーズ「ツルリ」より部分用洗顔料をリニューアル発売しました。

■皮脂や毛穴が気になる夏のスペシャルケアにも！

ツルリは“泥”や“酵素”を始めとした天然素材を配合した毛穴悩みにアプローチするブランド。同商品は、シリコンブラシヘッド付きのチューブで気になる毛穴を手軽にケアできるため、皮脂や毛穴が気になる夏のスペシャルケアとして使用できます。

またインバウンド需要としてはお土産で購入する人も増えているため、ギフトとしても喜ばれる毛穴アイテムです。

◇活きた酵素（*1）＋温感ブースト（*2）ジェル

活きた酵素（*1）の入った温感ブースト（*2）ジェルが、毛穴の角栓や黒ずみを分解してつるんっとクリアな肌に整えます。使い続ければ、ザラザラやポツポツに悩まされないキレイなつるつるの毛穴に。

【トリプル酵素（*3）】3種の酵素が毛穴の角栓や古い角質、メイク汚れを分解してオフします。

【温感ブースト（*2）ジェル】毛穴をひらきやすくし、温感ジェルに配合された酵素の活性化もサポートします。

◇毛穴一つ一つに届く、ブラシヘッド採用！

毛穴の隅々までジェルを届けられるシリコンブラシです。やさしい使い心地で肌に負担をかけずに、しっかり毛穴掃除します。

◇肌キメを整える“トリプルビタミンC”（*4）

毛穴を引きしめて、肌のキメをととのえるビタミンCを3種類配合。毛穴の目立たないつるんとクリアな肌に。

◇毛穴の奥の汚れを溶かす“角栓溶解成分”（*5）配合

古い角質や頑固な毛穴にアプローチします。

◇すっきり爽やかなリフレッシュハーブの香り

＊1 プロテアーゼ（角質ケア成分）

＊2 使用感による

＊3 プロテアーゼ、リパーゼ、パパイン（全て角質ケア成分）

＊4 テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、アスコルビン酸、リン酸アスコルビルMg（全て整肌）

＊5 アルギニン（保湿）

■使用方法

（1）使用前に、チューブの首もとのダイヤル（矢印）を回し「ON」に合わせます。

（2）肌が乾いた状態で使用します。チューブを軽く押してジェルを適量出しながら、そのままブラシで直接マッサージするようにのばします。強くこすりすぎないように注意してください。

（3）そのあと、水かぬるま湯で十分に洗い流します。

（4）使用後はダイヤルを「OFF」に戻します。

※チューブの先端は水洗いせず、ティッシュ等でふき取るなどして清潔に保って使用してください。

■商品概要

「ツルリ 毛穴汚れ分解ジェル ＜部分用洗顔料＞ 洗い流し用」

15g 990円

【ツルリ公式サイトはこちら】

https://www.bcl-brand.jp/brand/tsururi/

（エボル）