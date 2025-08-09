¥·¥å¥¦ ¥¦¥¨¥à¥é¤«¤é¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢¥¸¥¢¿Í¤òÈþ¤·¤¯Ì¥¤»¤ë¥ê¥¥Ã¥É¥ë¡¼¥¸¥å¤¬ÅÐ¾ì
¥·¥å¥¦ ¥¦¥¨¥à¥é¤Ï8·î1Æü¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢¥¸¥¢¿Í¤òÈþ¤·¤¯Ì¥¤»¤ëÁ´12¿§¤Î¥ê¥¥Ã¥É¥ë¡¼¥¸¥å¡Ö¥¥Ì¥ë¡¼¥¸¥å ¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜÈ¯¤Î¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ö¥é¥ó¥É ¡Ö¥·¥å¥¦ ¥¦¥¨¥à¥é¡×¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥ê¡¼¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¿·¥ê¥Ã¥×¡Ö¥¥Ì¥ë¡¼¥¸¥å ¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥¢¥¸¥¢¿Í¤ÎÈ©¸¦µæ¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¿¥·¥å¥¦ ¥¦¥¨¥à¥é¤ÎºÌÅÙÈ¯ÁÛ¤Î¿§ºÌÀß·×¤òÍÑ¤¤¡¢·×»»¤·¿Ô¤µ¤ì¤¿¿§Ä´¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢Ã¯¤ÎÈ©¤Ç¤â¼«Á³¤ËÌÀ¤ë¤¯Ì¥¤»¤ë¥Ì¡¼¥É¥«¥é¡¼¡Ö¥¥Ì¥Ù¡¼¥¸¥å¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÈÌÅª¤Ë²«Ì£´¶¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ù¡¼¥¸¥å¤Ê¤¬¤é¡¢ºÌÅÙ¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ãå¤±¤ë¥¹¥¥ó¥È¡¼¥ó¤òÁª¤Ð¤º¡¢½Ö»þ¤ËÈ©¤ÈÄ´ÏÂ¤·¡¢¤¢¤Ê¤¿¤é¤·¤¤Èþ¤·¤µ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ö¥¥Ì¥Ù¡¼¥¸¥å¡×¤ò´ð¤Ë¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î´¶À¤òÍ»¹ç¤·Á´12¿§¤Î¥Ì¡¼¥É¥«¥é¡¼¤òÅ¸³«¡£
¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥Û¥¤¥Ã¥×¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤¬¿°¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢ÊÝ¼¾À®Ê¬*ÇÛ¹ç¤Ç´¥Áç¤·¤Ë¤¯¤¯·Ú¤ä¤«¤Ê¿´ÃÏ¤è¤µ¤¬Ä¹»þ´ÖÂ³¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥å¥¦ ¥¦¥¨¥à¥é¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥ê¡¼¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¿·¥¥Ì¥ë¡¼¥¸¥å ¥¯¥ê¡¼¥à¤Ç¡¢ÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¼«¿®¤ò¿°¤Ë¡£
*¥·¥¢»é¡¢¥Ú¥ó¥Á¥ì¥ó¥°¥ê¥³¡¼¥ë¡¢¥Ñ¥ë¥ß¥Á¥ó»À¥¨¥Á¥ë¥Ø¥¥·¥ë¡¢¥«¥×¥ê¥ê¥ë¥°¥ê¥³¡¼¥ë¡¢¥¨¥Á¥ë¥Ø¥¥·¥ë¥°¥ê¥»¥ê¥ó¡¢¥Ä¥Ð¥¼ï»ÒÌý¡¢¥È¥ê¥Ù¥Ø¥Ë¥ó¡¡ ¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë
¢£¥¢¥¸¥¢¿Í¤òÈþ¤·¤¯Ì¥¤»¤ë¡È¥¥Ì¥Ù¡¼¥¸¥å¡É¤¬ÃÂÀ¸
¥Ù¡¼¥¸¥å¥«¥é¡¼¤Î¥ê¥Ã¥×¤Ï¡¢»þ¤Ë¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤È©¤Î¿§¤òÄÀ¤Þ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¥¢¥¸¥¢¿Í½÷À¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¿§¤Ç¤¹¡£
¥·¥å¥¦ ¥¦¥¨¥à¥é¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¿Í¤ÎÈ©¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤È¿¼¤¤ÃÎ¼±¤«¤é¡¢¥¢¥¸¥¢¿Í¤ÎÈ©¤òÌÀ¤ë¤¯¤ß¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ì¡¼¥É¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î³«È¯¤ËÄ©¤ß¡¢¥·¥å¥¦ ¥¦¥¨¥à¥é¤Î¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥Ù¡¼¥¸¥å¤È¤Ê¤ë¡È¥¥Ì¥Ù¡¼¥¸¥å¡È¡ÊBG943¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·×»»¤µ¤ì¤¿ºÌÅÙ¤ÎÃæ¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤òÀø¤Þ¤»¡¢ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÇÀß·×¤µ¤ì¤¿¡È¥¥Ì¥Ù¡¼¥¸¥å¡É¡ÊBG943¡Ë¤Ï¡¢¤¿¤À´é¿§¤òÌÀ¤ë¤¯Ì¥¤»¤Æ¡¢Èþ¤·¤¯»Å¾å¤¬¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ä¤±¤ë¿Í¤ÎÈ©¤Î¿§¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥Ù¡¼¥¸¥å¡£
¥¹¥¥ó¥È¡¼¥ó¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Ã¯¤¬¤Ä¤±¤Æ¤âºÇÂç¸Â¤ËÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢¥ê¥Ã¥×°ìËÜ¤Ç¥Ç¥¤¥ê¡¼¤Ë¤âÆÃÊÌ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ë¤â»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë½Ü´é*¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡£
*¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¸ú²Ì¤Ë¤è¤ë
¡þÊÝ¼¾À®Ê¬ìÔÂôÇÛ¹ç¤Ç¡¢¥Þ¥Ã¥È¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ê¤¬¤é½á¤¤´¶¡¦´¥ÁçÃÎ¤é¤º
¥·¥¢¥Ð¥¿¡¼*¡¦¥Ñ¥ë¥ß¥È¥¤¥ë¥È¥Ú¥×¥Á¥É* ¡¢¥¢¥é¥È¥¤¥ó*¤Ê¤É¡¢ÊÝ¼¾ÎÏ¤Î¤¢¤ëÀ®Ê¬¤ò¿·¤¿¤ËÇÛ¹ç¡£¿°¤Ë½á¤¤¤òÍ¿¤¨¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤µ¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤è¤êÌ©Ãå¤¹¤ë¤è¤¦¡¢¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡£¿·¤¿¤ËÇÛ¹ç¤µ¤ì¤¿¥«¥ª¥ê¥ó¤ÎÈé»éµÛÃå¸ú²Ì¤Ç¡¢¥ê¥Ã¥×¤¬¥Ô¥¿¥Ã¤ÈÌ©Ãå¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥ê¥Ã¥×¤Î¿§»ý¤Á¤¬ÎÉ¤¯¡¢Èþ¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤òÄ¹»þ´Ö¥¡¼¥×¤·¤Þ¤¹¡£
*¤¹¤Ù¤ÆÊÝ¼¾À®Ê¬
¡þ¤È¤í¤±¤ë¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¿·¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥¿¡¼¤Ç¡¢»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¿°¤ò´ÊÃ±¤Ë
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¿·¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥¿¡¼¤È¡¢¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤Ë¤È¤í¤±¤ë¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¤Ç¡¢¿°¤ÎÀ®·Á¤¬´ÊÃ±¤Ë¡¢ºî¤ê¤¿¤¤¿°¤ò¼«Í³¼«ºß¤Ë¡£¥ê¥Ã¥×¥á¥¤¥¯¤Î³Ú¤·¤µÌµ¸ÂÂç¡£
¿·¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥¿¡¼¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥É¥·¥§¥¤¥× ¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥¿¡¼¡×¤Ç¡È·Á¤É¤ë¡É¡È¤Ä¤±¤ë¡É¡È¤Ü¤«¤¹¡É¤¬»×¤¤¤Î¤Þ¤Þ¡£¤Þ¤¿¡¢¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤í¤±¤ë¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤¬¡¢¥à¥é¤Ê¤¯¹¤¬¤ê¡¢°ìÅÉ¤ê¤Ç¤Ô¤Ã¤¿¤ê¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡þ¥¢¥¸¥¢¿Í¤ÎÈ©¤òÈþ¤·¤¯Ì¥¤»¤ë¤³¤È¤òÄÉµá¤·¤¿¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÈ¯ÁÛ¤Î¥Ì¡¼¥É¥«¥é¡¼Ãæ¿´¤ÎÁ´12¿§
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¡üÀ½ÉÊÌ¾¡¦¿§¿ô¡¦²Á³Ê¡§¡Ö¥¥Ì¥ë¡¼¥¸¥å ¥¯¥ê¡¼¥à¡× Á´12¿§¡Ê¤¦¤Á¸ÂÄê3¿§¡Ë ³Æ 5,280±ß
¡üÁ´¹ñÈ¯ÇäÆü¡§2025Ç¯8·î1Æü
¢¨É½¼¨²Á³Ê¤Ï´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ç¤¹¡£
¢¨Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡Ö¥ë¡¼¥¸¥å ¥¢¥ó¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É ¥¥Ì ¥¯¥ê¡¼¥à¡×µÚ¤Ó¡Ö¥¥Ì¥ë¡¼¥¸¥å ¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡Ê¥¨¥Ü¥ë¡Ë