タレントの板野友美（34）が新居で使うアイテムをIKEAで爆買いする動画を公開した。

【映像】板野友美、広々新居＆自宅プール

板野は2021年1月、プロ野球・東京ヤクルトスワローズの高橋奎二投手（28）と結婚し、この年の10月に第1子となる長女・ベビちんの誕生を報告していた。

2025年7月21日には、Instagramで、ずっと憧れていたという新築に引っ越したことを報告。広々とした新居でのおそろいの服を着た親子ショットや自宅プールでベビちんが遊ぶ様子などを披露してきた。

8月7日は自身のYouTubeチャンネルに「新居に引っ越したのでIKEAで買い物したらとんでもない量を買ってしまった!!」と題した動画を投稿。「なんか得した気持ち！安すぎない？人生初のレシート（の長さ）になりそう」と、引っ越しを機に、はじめてベビちんの部屋ができるそうで、そこに敷くラグや、おままごとセット。他にも収納カゴやキッチン道具などを買い進めていき、約10万円分を購入している。

満足した様子を見せる板野にファンからは「ともちん、引っ越しおめでとうございます！いろいろお目当ての物をたくさん爆買いできてよかったですね」「ベビちんのお部屋めっちゃ可愛くなりそう！ルームツアー楽しみにしてます」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）