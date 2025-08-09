¹â¶¶±Ñ¼ù¡Ê81¡Ë¡¢¼«Á³Ë¤«¤ÊÊÌÁñ¤ÇºÊ¤È¹ë²Ú¥Ö¥é¥ó¥Á¤òËþµÊ¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶±Ñ¼ù¡Ê81¡Ë¤¬¡¢¼«Á³Ë¤«¤ÊÊÌÁñ¤Ç¡¢É×ÉØ¤½¤í¤Ã¤Æ¹ë²Ú¤Ê¥Ö¥é¥ó¥Á¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¹â¶¶±Ñ¼ù¡¢ºÊ¤ÈÊÌÁñ¤Ç¤Î¹ë²Ú¥Ö¥é¥ó¥Á¡ÊÊ£¿ô¡Ë
¡¡¹â¶¶¤Ï²Æ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Ä¹Ìî¸©¤Îèú²Ê¤Ë¤¢¤ëÊÌÁñ¤Ë¡¢ºÊ¡¦Èþ·Ã»Ò¤µ¤ó¡Ê77¡Ë¤È¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¹±Îã¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥Ö¥í¥°¤ÇÈ¯¿®¡£Ì¼¤Î¿¿Ëã¡Ê43¡Ë¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Éô²°¤ä¡¢èú²Ê¤ÎÍºÂç¤Ê¼«Á³¤òËþµÊ¤¹¤ëÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡2025Ç¯8·î8Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤â¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¡ª¿§¡¹¤È¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿ÀÄÆ¦Æ¦Éå¤Ë¥ß¥ç¥¦¥¬¾è¤»¡¢¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤ä¥·¥å¥¦¥Þ¥¤¤â¡ªËÌ³¤Æ»ÅÚ»º¤Î¤·¤¸¤ß½Á¤Ç¤¹¡£¥Õ¥ì¥ó¥É¥Õ¥¡¡¼¥à¤Î¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¡ª°û¤ßÊª¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£Æ¦Æý¤¬¤Ê¤¼¤«¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¡ÄÈ¾Ê¬Æ¦Éå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¤ª¤ª¤¤Ê¹¥Êª¤Î¤¹¤â¤â¤â¿©¤Ù¤Æ¡Ê¤³¤ÎÂç¤¤Ê¤¹¤â¤â¤Ï¥Ö¥É¥¦¤äÅí¤È°ì½ï¤ËÅÏÊÕ¸¬¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÂ£¤êÊª¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤¢¡Ë¤³¤ó¤Ê°ì»þ¤Ï»Å»ö¤ÎÈè¤ì¤òÌþ¤ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¥Ö¥é¥ó¥Á¤òËþµÊ¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¼«Á³Ë¤«¤ÊÊÌÁñ¤Ç¹ë²Ú¥Ö¥é¥ó¥Á
¡¡¹â¶¶¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡¢¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö¹ë²Ú¤Ê¥Ö¥é¥ó¥Á¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë