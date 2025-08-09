体に優しいごちそう！優食「揚げナスごろごろ　本格四川麻婆麺」

優食は、今話題の低糖質・高たんぱく質な中華伝統食材「豆腐干」を世界の料理にアレンジした「豆腐干食堂」シリーズ第2弾として、2025年8月8日(金)より「揚げナスごろごろ 本格四川麻婆麺」を販売します。

優食「揚げナスごろごろ 本格四川麻婆麺」

原材料名：

大豆加工品(中国製造)、揚げ茄子、豚肉加工品、ねぎ、豆板醤、食用植物油脂、醤油、ラー油、アルロース(希少糖)、にんにくペースト、中華だし(食塩、食用油脂、チキンエキスパウダー、その他)、豆鼓醤、麻辣醤、香味食用油、添付小袋花椒(花椒)/糊料(加工澱粉、キサンタン)、酒精、豆腐用凝固剤、調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、焼成Ca、酸化防止剤(V.E、V.C)、(一部に小麦・落花生・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む)

内容量 ：262g

販売者 ：株式会社 優食 東京都江戸川区一之江7-35-22

配送方法：冷凍便

発売時期：2025年8月8日(金)

価格 ：980円(税込) ※メーカー希望小売価格

販売方法：優食公式オンラインショップ・Amazon、その後楽天市場・取り扱い小売り店舗へ順次展開予定。

本品に含まれるアレルギー物質 28品目対象

小麦・落花生・ごま・大豆・鶏肉・豚肉

※特定原材料8品目に関し、本製品工場では、えび、かに、くるみ、卵、乳成分を使用した製品を製造しています。

本作は、ボリューム感ある“ごろごろ揚げナス”に、花椒のシビれる辛さがクセになる本格四川仕立て。

さらに、低糖質・高たんぱくでボディメイクやダイエット中にもぴったりなのに、お腹も心も満たす一皿に仕上がっています。

■第二弾は「揚げナスごろごろ 本格四川麻婆麺」

●揚げナスが“ごろごろ”

他社の冷凍レンジ商品では見かけない、存在感たっぷりの揚げナス。

口の中でナスのとろける食感をしっかり楽しめます。

●本格四川麻婆の旨辛さ

花椒のしびれる刺激とラー油のキレのある辛味、コク深い豆板醤の味わいで、“本格中華”をレンジだけで堪能。

●しっかりした食べ応えと優れた栄養価を実現

一食262gと食べ応え抜群。

一食中のたんぱく質が27.0g 糖質が12.6gですので、様々な理由で糖質を控えたい方、トレーニング中で積極的にたんぱく質を摂りたい方、夕食が遅くなりがちでかんたんに済ませたい方、オフィスにかんたんでヘルシーな昼食を常備しておきたい方などにもおすすめです。

中華麺に置き換えた場合の糖質・たんぱく質比較

●レンジアップで約5分、忙しいあなたに

おしゃれなワンプレートランチやディナーにも最適！忙しいけど、体にいいものを食べたい方におすすめの一皿に。

■栄養成分 1食(262g)あたり ※1

栄養成分表示

※1 推定値

