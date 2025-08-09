「Tシャツ、ヨレヨレになってきたな、、」→【ZARA】へ！ 40・50代の夏に♡「おしゃれTシャツ」

お気に入りのTシャツ、ヘビロテしていると気づけばヨレヨレなんてことも。次の一軍候補になりそうなTシャツを買い足すなら【ZARA（ザラ）】のTシャツをチェックしてみて。デザイン性と大人っぽさを兼ね備えたアイテムは、シンプルな夏コーデをぐっとおしゃれに格上げしてくれるかも。ZARAらしい一癖あるアイテムをご紹介します。

華やかゴールドプリントで大人コーデ映え

【ZARA】「メタリックプリントTシャツ」\3,590（税込）

フロントに大きくあしらわれた、ゴールドカラーのフラワーモチーフが目を引くTシャツ。コーデの主役になる存在感で、大人の女性にぴったりの華やかさを演出します。アクセサリー要らずで、シンプルなパンツやスカートと合わせるだけでサマ見えしそう。

立体のフラワーモチーフでさりげなくフェミニンに

【ZARA】「ボリュームフラワーTシャツ」\3,990（税込）

フロントの立体的なフラワーモチーフがポイントのTシャツ。まるでブローチのようなデザインは、カジュアルなTシャツにさりげなくフェミニンなムードをプラスします。茎部分はリボンのようになっていて、歩くたびに揺れるディテールも魅力。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M