ぐっすりと眠る赤ちゃん→横のほうを見てみると、ネコが……まさかの『2匹の様子』に「絶妙すぎて笑った」「可愛すぎるｗ」と爆笑の声続出
「ニンゲンアカチャンが仲間に加わりました 絶妙な距離感www」そんな一言とともに投稿された光景が、X（旧Twitter）で1.2万回以上表示され、猫好きたちの心をわしづかみにしました。
登場するのは、Xアカウント「うい あお」さんのおうちで暮らす2匹の猫、「ういたん」と「あおくん」。そして、今回新たに加わった「人間の赤ちゃん」――。まるで家族会議が開かれているかのような“見守り距離感”に、コメント欄は「距離感が可愛すぎます 」などの声であふれています。
ベビーベッドvs猫兄弟
ベビーベッドには、スヤスヤと眠る赤ちゃんが。そして少し離れたところで、サイベリアンのういたんとあおくんが並んで横たわり、じーっと赤ちゃんの方を見つめていました。
決して無理には近づかず、でも目線はずっと赤ちゃんに向けられていたそうです。その距離、約1メートル。優しい視線に心がほぐれます。
“兄貴”ういたんと、“甘えん坊マウント王”あおくん
年上のういたんの方が「兄貴分」なのですが、体はあおくんの方が一回り大きいのだとか。そんなふたりの関係性は、「絶妙なバランスの仲良し兄弟」。
実は、子猫の頃からあおくんはういたんに“マウント”を取りがち。でも、ういたんはそれを受け入れるほどおおらかで優しい性格。
一方で、あおくんは本当はういたんのことが大好きで、毛づくろいをしてあげる甘えん坊な一面も持っているそうです。
この投稿には600件以上のいいねがつき、「ういたんあおくんの距離感がほんとに絶妙すぎてかわいすぎます」「でも見守っていますねwww」「人間の赤ちゃんとこれからどんなふうに慣れていくのかとても気になります」など、コメント欄も愛にあふれています。
赤ちゃんと猫。種族は違っても、ちゃんと家族になっていくんだなと感じさせてくれる、素敵な一枚でした。これからが、ますます楽しみになる3兄弟！今後も「うい あお」ファミリーの投稿から、目が離せません！
