globe、デビュー30周迎え記念ベストアルバムが発売に 全シングル曲と厳選30曲を収録
小室哲哉、MARC PANTHER、KEIKOによる3人組グループ・globeが、9日にデビュー30周年を迎えた。デビューシングル「Feel Like dance」の発売日でもあるこの日、全シングル曲とアルバムから厳選した30曲を収録したベストアルバム『ALL SINGLES & OTHER BEST 30 SELECTION』を発売。全66曲を収めたCD6枚組で、初回盤は特製ケース仕様となる。
【画像】発売を迎えたアルバム『ALL SINGLES & OTHER BEST 30 SELECTION』ジャケット
発売日当日には、各CDショップでジャケットにglobeの象徴である三つ割れ輪のロゴと地球が描かれた商品が並び、30周年を記念した展開が行われた。東京・タワーレコード渋谷店では、同店の開店30周年と連動したコラボ企画として、過去作品のジャケットをコラージュした大型壁面コーナーが設置され、フォトスポットとしても賑わいを見せた。
globeは今年を30周年イヤーとして連続リリース企画を実施中。第2弾として、9月27日に1996年の幻のファーストライブツアー最終公演を収めた初のフルサイズライブ作品『preview Another Edition Private Tour house of globe ー代々木ホワイトシアター 1996.9.27ー』をBlu-rayで発売。
第3弾では、11月1日に初期アルバム4作『globe』『FACES PLACES』『Love again』『Relation』のアナログレコードを同時発売する。第4弾は来年1月1日に予定されており、詳細は未発表だが、いずれも1stから4thシングルの発売日に合わせた日程で構成されている。
