オダギリジョー、映画きっかけに“俳優人生最大の危機”→『時効警察』で復活
俳優のオダギリジョーが、10日放送のMBS／TBS系『日曜日の初耳学』（後10：00〜10：54）に出演し、“俳優人生最大の危機”に陥った過去を語る。
【番組カット】ベージュのセットアップを落ち着いた雰囲気で着こなしたオダギリジョー
林修が“時代のカリスマ”と対峙する大人気企画「インタビュアー林修」に登場したオダギリ。これまでに携わった作品のうち、カンヌ・ベルリン・ベネチア“世界三大映画祭”への選出作品数は実に11本に上る。こだわりが強く、メジャーと言われる作品にほとんど出演しない一方で「ミニシアター系のとことん深掘りできる作品にかかわっていきたい」と語るオダギリが、その信念を育んだこれまでのキャリア、そして記憶に残る作品の秘話を打ち明ける。
まず語るのは、俳優人生を懸けた作品たちについて。「自分の俳優人生でトップ3に残る」という初主演映画『アカルイミライ』で共演した先輩俳優・浅野忠信へのリスペクトや、『東京タワー 〜オカンとボクと、時々、オトン〜』で息子のようにかわいがってくれた恩人・樹木希林との思い出を語る。“出演作品を選ぶ基準”や世界三大映画祭にこだわる理由など、オダギリならではの尖った信念を明かす。
さらに、“俳優人生最大の危機”にも言及。きっかけは2006年の映画『ゆれる』だそう。この作品の後、「この先、もう無理かと思っちゃいました。見失いました、目標を」と話すオダギリだが、いったい何があったのか。そして、情熱を取り戻すきっかけになった『時効警察』について語る。
【出演者】
＜MC＞
林修
＜スタジオゲスト＞
澤部佑（ハライチ）、島崎和歌子、タイガー福田（超新塾）、中島健人、山崎天（櫻坂46／※崎＝たつさき）
＜VTR出演＞
オダギリジョー、麻生久美子
