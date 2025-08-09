『新婚さん』妻は女性芸人、夫はテレビに映る姿に一目惚れ→「恋人募集」企画きっかけにアタック 両親の反対に覚悟の行動
お笑い芸人・藤井隆、タレント・井上咲楽が司会を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系『新婚さんいらっしゃい！』（毎週日曜 後0：55）の10日放送回には、沖縄吉本のタレントである妻に、夫が一目惚れしたという新婚さんが登場する。
【新婚さん】沖縄吉本の芸人…タレント活動する妻
藤井と井上がMCになって3年以上が経ったことを受け、視聴者に感謝の気持ちを伝えるべく、今回から5週にわたってスペシャル企画を届ける。沖縄・栃木・大分と全国3都市を回って新婚トークを繰り広げる「MC就任3周年！3都市サンキューツアー」をスタートする。
1週目は、沖縄。今回、登場するのは、沖縄県宜野湾市に住む新婚さん。夫は旅行会社の事務員。妻の大屋あゆみさんは、なんと沖縄吉本のタレント。アラマンダという劇団を立ち上げ、耳の聞こえる人も聞こえない人も一緒に楽しめる手話コメディを行っているという。
恋のきっかけは5年前。夫がホテルで勤務していたとき、夜勤終わりにテレビを見ていたところ、妻の姿が映った。ホテルのビュッフェを食べ尽くす「大屋あゆみのハッピービュッフェ」というコーナーを見るやいなや、夫が一目惚れする。
それから半年後、運命の機会が訪れる。婚活をしつつも、彼氏のできない妻がテレビのディレクターにボヤいたところ、「番組内で募集しちゃう？」と提案し、企画が始まった。夫は勇気を出してダメ元で応募したが、コロナ禍で企画自体が流れてしまった。
それでも夫は諦めきれず、SNSで妻に直接メッセージを送ったことで、やりとりがスタート。そのなかで妻が、両親の耳が聞こえないことを伝えると、夫も祖母の耳が聞こえないことを告白。そこに親近感を覚えて会うこととなり、5回目のデートで交際がスタートした。
しかし、その報告を妻が両親に報告したところ、沖縄から娘がいなくなると思った母は「結婚はダメ」と猛反対する。その事実に妻は落ち込んでしまう。そんな中、覚悟を決めた夫がある行動に出る。夫の熱意が届き、妻の母も結婚を承諾してくれ、昨年9月に結ばれた。
そして、妻の母から夫への手紙を、藤井が代読。今では本当の息子のように感じているという愛あふれる感謝の言葉に、会場も感動の空気に包まれる。夫も義父母に対し、「本当の家族だと思っていて、ずっとそばにいたい」と語る。
