超特急、22nd Single「NINE LIVES」9・24発売 全国6都市アリーナツアーも決定
9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急が、22nd Single「NINE LIVES」を9月24日に発売することを発表した。さらに、全国6都市でのアリーナツアーも決定した。
【写真】ブラック衣装でクール！超特急の新アーティスト写真
今作のテーマは“Cat has NINE LIVES.”「猫に九生あり」という、困難な状況を何度も乗り越えてしぶとく生き抜く力を表すことわざと、“9人組グループ”超特急を重ねた楽曲に。クールでグルーヴィーなダンスミュージックに、超特急らしいユーモアや遊び心を散りばめた1曲となっている。カップリングには、超特急が得意とする盛り上がること間違いなし！のダンスチューンと、ボーカル2人の声が映えるミディアムバラードが収録される。
完全生産限定盤には、TikTokで配信される、それぞれの人生の一部を描いたショートドラマのディレクターズカット版9本がすべて収録される。また、撮影のメイキングも収録、60PフォトブックもついたCD+Blu-ray2枚+フォトブックの豪華BOX仕様。ソロ盤はそれぞれのショートドラマとメイキングが収録されたCD+Blu-rayの2枚組となっている。また、リリースを記念した特典会も開催を予定している。詳細は後日発表される。
さらに、次のアリーナツアー『BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025-2026 “REAL? ”』の開催も発表。熊本のグランメッセを皮切りに、横浜アリーナ、大阪城ホール、Aichi Sky Expo、あなぶきアリーナ香川と巡り、国立代々木競技場第一体育館でファイナルを迎える。
■アリーナツアー『BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025-2026 “REAL? ”』日程
【熊本】グランメッセ熊本
2025年11月29日(土) 開場17:00／開演18:00
2025年11月30日(日) 開場15:00／開演16:00
【神奈川】横浜アリーナ
2025年12月17日(水) 開場17:00／開演18:00
2025年12月18日(木) 開場16:30／開演17:30
【大阪】大阪城ホール
2025年12月26日(水) 開場17:30／開演18:30
2025年12月27日(木) 開場15:00／開演16:00
【愛知】Aichi Sky Expo（愛知国際展示場）ホールA
2026年1月10日(土) 開場17:00／開演18:00
2026年1月11日(日) 開場15:00／開演16:00
【香川】あなぶきアリーナ香川
2026年2月7日(木) 開場17:00／開演18:00
2026年2月8日(金) 開場15:00／開演16:00
【東京】代々木第一
2026年2月20日(木) 開場17:00／開演18:00
2026年2月21日(金) 開場15:00／開演16:00
