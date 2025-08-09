BLACKPINKが9日、スペイン・バルセロナでコンサートを開く。その前に韓国公営放送KBSが9日、欧州公演のスタートとなったパリ公演（2、3日開催）の様子を特集した。

BLACKPINKは、フランス最大級の公演会場のスタッド・ド・フランス（フランス競技場）で「BLACKPINK WORLD TOUR[DEADLINE]IN PARIS」を開催した。今回のパリ公演では、過去の同地公演（5万5000人）の2倍の11万人の観客を集めた。

KBSは、欧州ツアーのスタートとなったパリ公演について「現地ファンの熱烈な歓声の中で登場したBLACKPINKは『Kill This Love』、『Pink Venom』で強烈なカリスマを発散しながら現場の熱気を一気に引き上げた。代替不可能な独歩的なライブパフォーマンスで完成したヒット曲メドレーが続き、毎瞬間ぴりっとした戦慄（せんりつ）を与え、観客を熱狂のるつぼに追い込んだ」と報じた。

さらに「ジャンルを幅広く合わせた多彩なソロステージが特別な楽しさを加えた。叙情的なポップバラード、エネルギーあふれるヒップホップなど、4人のメンバーの個性をそのまま盛り込んだ変化に富んだ舞台が休む暇もなく続き、観客の心を揺さぶった」とも伝えた。

4都市・6回の欧州ツアーの出発点・パリに続き、ミラノ公演まで成功的に終えたBLACKPINKは9日、バルセロナで公演を開催する。15日と16日には「夢の舞台」と呼ばれる英国ロンドンのウェンブリースタジアムにK−POP女性アーティストとして初めてコンサートを開く。