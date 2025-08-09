日米間で食い違っていた「相互関税」の特例措置について、米側が大統領令を修正して日本にも適用される方向になった。

自動車関税を引き下げる大統領令も同時に発出されることになり、関係業界からは安堵（あんど）の声が広がった。ただ、修正時期などのタイミングは米国次第で、先行きが見通しにくい状況が続く。

「米国は和牛の重要なマーケット。従来通りになると聞いてほっとしている」。日本畜産物輸出促進協会の担当者は胸をなで下ろした。牛肉の従来の関税率は２６・４％で、１５％の追加関税が上乗せされれば、輸出に取り組む生産者や事業者にとって痛手となる。

自動車業界からも「税率引き下げの確度が一層高まりありがたい」（大手関係者）との声が上がった。

訪米中の赤沢経済再生相は７日、米政府が大統領令を「適時に修正する」とし、それまで上乗せされた分は発動日に遡って払い戻すと説明した。ただ、修正時期は決まっておらず、自動車関税が日米合意の通り、現在の２７・５％から１５％へ引き下げられる時期も見通せていない。具体的な時期が定まらないことで、各社の業績予想の算定には混乱が生じている。

トヨタ自動車やマツダは、８月から１５％の税率が適用される前提で試算し、ホンダやＳＵＢＡＲＵ（スバル）は９月からの適用を織り込んでいる。米国の関税措置は、国内大手７社の２０２６年３月期の営業利益を、単純合算で約２兆７０００億円下押しするが、適用時期がずれ込めば打撃が拡大する懸念がある。大手自動車の関係者は「重要な内容をなぜ口約束のように扱ってきたのか」と語る。

赤沢氏は７日、記者団に対し、引き続き合意事項の履行に向けて取り組む考えを示した。