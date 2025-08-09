伊藤涼太郎が3戦連発！　日本人7選手出場のシント・トロイデンは開幕から無敗継続

写真拡大

　ジュピラー・プロ・リーグ（ベルギー1部）第3節が8日に行われ、シント・トロイデンとデンデルが対戦した。

　シント・トロイデンではGK小久保玲央ブライアン、DF畑大雅、MF山本理仁、MF伊藤涼太郎が先発出場したほか、今季からキャプテンに就任したDF谷口彰悟やMF松澤海斗、さらには7日に加入が発表されたばかりのFW後藤啓介もベンチ入りを果たした。

　試合は28分に畑が倒されて獲得したPKをアンドレス・フェラーリが決めてシント・トロイデンが先制すると、49分からは数的有利にもなり、53分には開幕から3戦連発となる伊藤のゴールでリードを広げ、2−0で試合終了。2試合ぶりの勝利を手にしたシント・トロイデンは開幕から2勝1分けと無敗をキープしている。

　なお、小久保と畑がフル出場したほか、山本は71分、伊藤は90＋2分までプレー。また、谷口は71分から、後藤は80分から、松澤は90＋1分から途中出場を果たしており、後藤と松澤はシント・トロイデンデビューを飾っている。

　次節、シント・トロイデンは17日にホームでラ・ルヴィエールと対戦する。


【動画】伊藤涼太郎が開幕から3試合連続ゴールをマーク！