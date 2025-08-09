夏に行きたい「山梨県の穴場秘境」ランキング！ 2位「精進湖」を僅差で抑えた1位は？
山梨の秘境には、真夏でも冷気が漂う清流や滝が静かに佇んでいます。透明な水や断崖が織りなす風景が、夏の暑さを忘れさせる涼感を与えてくれるでしょう。
All About ニュース編集部は7月24〜28日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に「夏に行きたい穴場秘境（中部地方）」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「夏に行きたい山梨県の穴場秘境」ランキングを紹介します！
四季折々の美しい景観が見どころで、秋にはカエデやナナカマドなどの紅葉が楽しめます。精進湖の北側にある他手合浜は、富士山が大室山を抱いているように見えることから「子抱き富士」と呼ばれる絶景スポットです。
回答者からは「滝や森などの穴場秘境に行って涼しみながら夏を満喫したいから」（40代女性／岡山県）、「湖面に映る美しい富士山を見たいから」（40代男性／神奈川県）、「富士五湖の中では比較的空いているから」（30代男性／静岡県）といったコメントが寄せられています。
5つの滝と7つの滝壺からなるのが特徴です。「日本の滝100選」にも選ばれており、神秘的な魅力にあふれています。
回答コメントでは「ハイキングコースを歩きたい」（50代男性／徳島県）、「日本の滝100選にも選ばれているので、見て涼んで、マイナスイオンを感じたいから」（40代女性／愛媛県）、「秘境だと思うから」（30代女性／兵庫県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の筆者：くま なかこ プロフィール
編集プロダクション出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
