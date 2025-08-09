ららぽーとTOKYO-BAYで「ひろげよう！SDGs」開催‐工作やクイズで楽しく学ぶ1日
三井不動産は9月7日、体験型学習イベント「ひろげよう！SDGｓ」を、「三井ショッピングパーク ららぽーとTOKYO-BAY」で開催する。時間は10：30〜17：00。
「ひろげよう！SDGｓ」昨年開催時の様子
同イベントは、豊かで活力ある未来を創るために、エネルギーや環境などの問題について、子どもたちから大人までが未来に向けてともに考えることを目的に実施するもの。昨年は延べ2,557名が参加した。
今年もクイズや工作などの参加体験を通じて、サステナビリティ（持続可能性）やレジリエンス（災害への強さ）、ウェルビーイング（心身の健康）について学べる内容となっている。
体験内容は、木曽ヒノキ端材での手編みコースター作り、海洋プラスチックごみ問題を知る魚つりゲーム、ミライ地球ガチャ「こんなミライ キミならどうする？」、Co2削減をめざせる鍋帽子保温調理、Tシャツでエコバッグ作りなど。
日本のプラスチックボトルを減らし、マイボトルを携帯する文化を創る取り組みの紹介や、地球温暖化を防ぐためにできること、SDGｓクイズなども実施する。
イベントの参加費は無料(一部事前受付あり)。
